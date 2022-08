Huawei dévoilera la série Mate 50 4G le 7 septembre

La caméra arrière du Mate 50 porte la marque XMAGE , qui est le nom de la société pour les nouvelles technologies de photographie qu’elle utilisera sur ses smartphones haut de gamme. Auparavant, la firme s’est associée au fabricant d’appareils photo et d’objectifs Leica pour lui fournir des optiques pour ses caméras de smartphones. Ce partenariat a pris fin et Leica fournit désormais des optiques à Xiaomi, un autre vendeur de smartphones chinois.

Le Mate 50 présentera de nouvelles caractéristiques pour le réseau de caméras arrière et une vidéo d’une version conceptuelle du Mate 50 basée sur des fuites et des rumeurs passées révèle une encoche analogue à celle de l’iPhone. La série Mate 30 de 2019 était le dernier des modèles Mate à avoir une encoche sur l’écran avant.

Si Huawei veut être compétitif sur le marché des smartphones et tenter de retrouver les jours de gloire où elle était proche de dépasser Samsung en tant que premier fournisseur mondial de combinés, elle devra proposer des modèles 5G à terme. Mais la série Mate 50 continuera à prendre en charge la 4 G uniquement , ce qui est assez ironique étant donné que la position de Huawei en tant que l’un des principaux fournisseurs d’équipements de télécommunications dans le monde signifie qu’elle a travaillé sur davantage de réseaux 5G que la plupart des entreprises dans le domaine. Pourtant, elle est incapable d’offrir un support 5G sur ses derniers et meilleurs smartphones. Ce que la série Mate 50 offrira, c’est la dernière version du système d’exploitation maison Harmony de Huawei, la version 3.0 .