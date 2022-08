L’Apple Watch Series 8 pourrait ne pas avoir la refonte que vous espériez

Apple devrait lancer l’Apple Watch Series 8 lors de l’événement dédié à l’iPhone 14 en septembre de cette année. L’événement aura lieu dans un mois environ, et une nouvelle fuite concernant l’Apple Watch Series 8 est apparue, fournissant quelques informations sur les prochaines montres connectées de la société.

Il est intéressant de noter qu’elle contredit certaines informations sur le design de la montre qui ont précédemment fait surface.

Selon @ShrimpApplePro sur Twitter, les modèles de base de l’Apple Watch Series 8 présenteront le même design que la Series 7, réfutant les précédentes rumeurs sur la possibilité d’un nouvel écran à bords plats. Elle serait disponible en deux tailles différentes, à savoir 41 mm et 45 mm. Inutile de dire que c’est la même approche qui a été utilisée sur la Series 7, et cela suggère une fois de plus que la société ne prévoit pas de grands changements en termes de design.

L’informateur a également révélé quelques détails sur les boîtiers et les coloris des wearables. Selon lui, les modèles de base de l’Apple Watch Series 8 ne seront pas dotés du boîtier en titane et ne seront disponibles qu’en aluminium et en acier inoxydable. Les modèles en aluminium de la montre seront disponibles dans les couleurs Midnight, Silver, Starlight et (PRODUCT) RED, tandis que les modèles en acier inoxydable seront disponibles dans les couleurs Graphite et Silver.

De plus, aucun nouveau capteur n’est inclus dans la montre, selon la source de @ShrimpApplePro. Il est intéressant de noter qu’un rapport antérieur affirmait qu’Apple inclurait un capteur de température dans la Watch Series 8, mais cela pourrait être exclusif aux modèles les plus onéreux.

Alright

Apple Watch Series 8 leak

Note: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm

🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUd — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 5, 2022

Malheureusement, pas de nouveautés

En outre, la fuite a ajouté que les boîtes de l’Apple Watch Series 8 seront dotées d’une colle plus forte. Cela sera probablement fait pour empêcher les vendeurs de remballer la boîte une fois ouverte. Enfin, ils ont dit que la Series 8 entrerait en production de masse plus tard ce mois-ci, et qu’il n’y aurait aucun retard dans son lancement.

Si cela s’avère être vrai et que l’Apple Watch Series 8 conserve le design de la Series 7, elle sera différente de ce que certaines fuites d’Apple ont suggéré. Avant l’annonce de la Series 7, de nombreux rapports affirmaient qu’elle présenterait un tout nouveau design avec des bords plats. Bien entendu, cela ne s’est pas produit. Les gens ont depuis dit que la Series 8 introduirait le design plat, mais si cette nouvelle rumeur est vraie, cela ne se produira pas non plus. Il est impossible de dire avec certitude ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais quoi qu’il arrive, ce sera certainement intéressant.