Voici la Xiaomi Watch S1 Pro avec son écran AMOLED et son autonomie de 14 jours

Lors d’un événement de lancement en Chine, Xiaomi a présenté de nombreux nouveaux produits, dont la toute nouvelle Watch S1 Pro. La Watch S1 et la Watch S1 Active ont été lancées en mars, et la version Pro est sortie cette semaine pour mettre à jour la série.

Cette montre est fabriquée avec des matériaux de haute qualité, comme l’indique le mot « Pro » dans son nom. Le cadre de la montre est en acier inoxydable, et l’énorme écran AMOLED de 1,47 pouce d’une résolution de 480 x 480 pixels est recouvert d’un verre saphir de qualité supérieure. Les bracelets sont disponibles en fluoroélastomère, en cuir ou en acier inoxydable. Le dos de la montre est également protégé par un verre saphir.

Selon Xiaomi, la montre présente un cadre de châssis profilé, un poignet plus serré et un processus de polissage multicouche, mettant en valeur la finition brillante unique.

Il s’agit de la première montre de Xiaomi capable de mesurer la température de la peau. La montre peut surveiller votre rythme cardiaque, votre pression sanguine et votre sommeil tout au long de la journée. Plus de 100 modes de remise en forme sont disponibles, notamment la course à pied, le vélo, l’alpinisme, le triathlon, la natation en piscine, la machine elliptique, le rameur, etc. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres.

La couronne de la montre vous permet de naviguer facilement dans l’interface utilisateur. En termes de SoC et de logiciel, la Watch S1 Pro est alimentée par un processeur de 12 nm et fonctionne sous MIUI Watch OS. Xiaomi propose une autonomie de batterie allant jusqu’à 14 jours, avec un support pour la recharge sans fil. Il s’agit d’une batterie d’une capacité de 500 mAh.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S1 Pro est disponible au prix de départ de 1 499 CNY (environ 215 euros) pour le bracelet en silicone. La version avec bracelet en cuir coûte 1 599 CNY (environ 230 euros). Cette montre est déjà en vente en Chine.