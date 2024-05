Google Meet lance l’audio adaptatif pour des réunions sans écho

Google vient de lancer une nouvelle fonctionnalité sur Google Meet appelée « audio adaptatif », offrant aux utilisateurs de Google Workspace une alternative efficace aux équipements de vidéoconférence dédiés, à condition que leur abonnement inclue l’accès aux nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Avec l’audio adaptatif, Google Meet pourra détecter automatiquement plusieurs ordinateurs portables dans une même pièce et fusionner leurs haut-parleurs et microphones.

Cette innovation permet à plusieurs participants d’être entendus clairement sans avoir à se rassembler autour d’un seul ordinateur, tout en réduisant les échos et les retours audio.

Google affirme que cette fonctionnalité profitera particulièrement aux petites organisations et autres équipes qui ne disposent pas d’équipements dédiés ou qui rencontrent des problèmes techniques avec leur matériel. L’audio adaptatif offre également une plus grande flexibilité dans le choix des lieux de réunion, permettant aux équipes de se réunir dans des cafés ou des salons lorsque les salles de conférence ne sont pas disponibles.

Bénéfices pour les petites organisations utilisant Google Meet

Google prévoit de déployer cette fonctionnalité progressivement au cours des prochaines semaines pour les « Google Workspace customers with the Gemini Enterprise, Gemini Business, Gemini Education, Gemini Education Premium, and the AI Meetings and Messaging add-on ». Une fois déployée, la fonctionnalité sera activée par défaut, mais les utilisateurs auront la possibilité de la désactiver manuellement.

Annoncé lors de l’événement Google Next le mois dernier, l’audio adaptatif n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir sur Google Workspace. Pendant la Google I/O, Google a annoncé l’intégration du nouveau Gemini 1.5 Pro dans la barre latérale droite des applications Workspace comme Google Docs, Sheets, Slides, Drive, et Gmail, pour les connecter de manière plus fluide. La société a également introduit Google Chip, une nouvelle capacité permettant aux utilisateurs de poser des questions à un agent IA sur les réunions, les emails et d’autres tâches professionnelles.