Google Meet adopte le Material 3 pour une expérience visuelle améliorée

Google s’efforce de simplifier l’expérience des appels dans Meet en déployant un nouveau design qui modernise et améliore l’application en surface. Les directives de conception Material 3 est désormais en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Meet dans le monde entier, mais ce n’est que la première mise à jour visant à améliorer l’apparence et la convivialité de l’application.

Le géant de la recherche a annoncé qu’il continuerait de publier des mises à jour tout au long de l’année prochaine. Ces mises à jour apporteront non seulement des améliorations esthétiques, mais rendront également plus facile la découverte et l’accès aux fonctionnalités de réunion pour les utilisateurs de Google Meet, de manière plus intuitive et rapide.

La mise à jour de cette semaine modifie spécifiquement la disposition des contrôles en appel dans Meet. Comme le montre l’image ci-dessous, les contrôles présentent désormais des couleurs rafraîchies et des formes dynamiques pour mettre en évidence lorsque l’utilisateur est en sourdine ou lorsque les contrôles sont actifs.

Comme l’a souligné Google, il s’agit uniquement de changements visuels, aucune fonctionnalité n’a été ajoutée ou supprimée. Les utilisateurs de Google Meet devraient pouvoir voir ces changements en utilisant l’application sur le Web et en mode image dans l’image.

Google Meet, uniquement une mise à jour visuelle

Les modifications sont également visibles lors de l’utilisation de Meet dans d’autres applications comme Docs et Slides, ainsi que lors de la diffusion en direct depuis un navigateur et l’utilisation de matériel de salle de réunion dans les salles de conférence.

Le nouveau design est en cours de déploiement à partir d’aujourd’hui, mais il faudra environ deux semaines pour atteindre tous les utilisateurs. Selon Google, les changements seront disponibles pour tous les clients de Google Workspace ainsi que pour les utilisateurs disposant de comptes Google personnels.