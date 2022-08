Microsoft teste un widget Game Pass très pratique sur Windows 11

Il est facile d’ajouter le nouveau widget Game Pass à l’écran des widgets. Il suffit d’ouvrir le tableau des widgets et de cliquer sur l’icône « + » à côté du profil de l’utilisateur. Regardez dans la liste et vous devriez voir le nouveau Game Pass si vous exécutez la dernière version preview de Windows 11.

« Ce widget est une fenêtre sur la vaste bibliothèque PC Game Pass — il affichera les derniers ajouts, les jeux qui sortiront bientôt, et d’autres dans les catégories mises en évidence, puis vous amènera à l’application Xbox où vous pourrez les installer, et voir les critiques », explique Microsoft.

Avec la prise en charge des widgets tiers, il est assez clair que Microsoft espère que cette fonctionnalité deviendra un élément clé du système d’exploitation. Et dans la dernière version preview de Windows 11, la société introduit un tout nouveau widget Game Pass qui affiche des informations essentielles , telles que les derniers ajouts et les jeux qui sortent bientôt.