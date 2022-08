Microsoft Edge a enfin le vent en poupe après le retrait d’Internet Explorer

Selon de nouveaux chiffres, près de 1 internaute sur 10 utilise désormais Microsoft Edge après le retrait d’Internet Explorer. Les dernières données de Statcounter montrent que Edge a atteint 10,62 % de la part de marché mondiale en juin 2022, dépassant Safari d’Apple pour se hisser à la deuxième place des navigateurs de bureau.

Toutefois, il lui reste encore du chemin à parcourir pour atteindre la première place, Google Chrome étant toujours en tête avec 66,93 % de parts de marché. En d’autres termes, Google Chrome reste le roi des navigateurs. Cela signifie que Chrome fonctionne sur plus de 6 ordinateurs sur 10, ce qui est pour le moins impressionnant, surtout si l’on tient compte du fait que Windows est le principal système d’exploitation.

Au cours du mois précédant juin, Edge avait progressé de 0,52 % — un bond étonnamment important qui pourrait être dû au retrait d’Internet Explorer.

Les chiffres ultérieurs pour juillet ont montré une légère augmentation pour Edge — jusqu’à 10,86 % — tandis que Chrome a baissé de 0,79 %. Safari est resté assez stable, représentant un peu moins de 9 % de tous les utilisateurs d’Internet.

Edge a connu des 12 mois un peu plus prospères, notamment au Royaume-Uni, où il est passé de 13,73 % à 19,01 % au cours de l’année.

Pas encore pour le mobile

Malgré sa popularité croissante, Edge n’est pas mentionné parmi les navigateurs pour mobiles et tablettes, où Chrome représente 65,16 % et 48,32 % respectivement, et Safari reste confortablement en deuxième position pour les deux.

Microsoft a introduit un grand nombre de mises à jour dans Edge, alors qu’il a abandonné Internet Explorer, notamment une barre de commande remaniée pour faciliter l’ouverture de nouveaux onglets et d’applications Web. Le géant de la technologie a également retravaillé la façon dont son navigateur gère les caches dans le but évident d’accélérer les actions en réduisant l’utilisation du processeur — ce qui devrait être plus perceptible sur les machines moins puissantes. Internet Explorer a été officiellement abandonné au début de l’année après 27 ans de service, la société cherchant à créer une sélection de logiciels plus dynamique et plus fiable.

Il va sans dire que Edge va très probablement améliorer progressivement sa part de marché dans les mois et années à venir, mais il est difficile de croire qu’il parviendra un jour à contester la domination de Google Chrome.