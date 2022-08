Dell pourrait travailler sur la même technologie de recharge que celle développée par Apple

Dell travaille sur un chargeur de téléphone sans fil pour votre ordinateur portable et il est analogue à la technologie sur laquelle Apple travaille depuis des années. Le brevet a été découvert par Patently Apple et rapporté par TechRadar.

La technologie de Dell fonctionne comme suit : un petit clip de charge sans fil peut être placé dans un espace inutilisé de l’ordinateur portable, soit sur le repose-poignets, soit sur le couvercle. Vous pouvez alors placer votre smartphone ou vos wearables avec charge sans fil dessus, et l’ordinateur portable les rechargera.

Le brevet numéro 20220239124 de Dell est quelque peu analogue à celui d’Apple, bien qu’il diffère dans son concept puisque le clip de charge Dell serait un accessoire détachable. Dell souhaite que le clip de charge comprenne une fixation magnétique qui s’enclencherait sur l’ordinateur portable dans une position prédéterminée. Il devrait également être branché sur un port USB-C situé sur le côté de l’ordinateur portable pour pouvoir fonctionner.

Le brevet d’Apple, quant à lui, prévoit que les plaques de recharge sans fil soient directement intégrées au repose-poignets. Les utilisateurs peuvent placer leur iPhone, leur Apple Watch et leurs AirPods sur le repose-poignets et le MacBook les rechargera.

Il existe trois brevets pour la recharge sans fil d’Apple intégrée aux MacBook, le premier ayant été déposé en 2014. Le plus récent montre trois points de charge dans le MacBook : deux dans le repose-paume et un au centre du trackpad.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Malgré ces brevets, Apple n’a pas encore publié la technologie et on ignore si c’est quelque chose sur lequel Apple travaille ou non. Le tristement célèbre concept AirPower, annoncé en 2017, a été mis en boîte en 2019 après qu’Apple ait été incapable de résoudre les problèmes de surchauffe de la technologie. Il en va de même pour Dell. L’entreprise est restée très discrète sur ses projets et rien d’autre n’indique qu’elle travaille sur cette pince de recharge sans fil.

Il convient de noter que Samsung a lancé une technologie analogue avec le Galaxy Book Flex en 2020. L’ordinateur portable disposait d’un chargeur Qi — dans son pavé tactile et pouvait charger sans fil les smartphones et les écouteurs compatibles.