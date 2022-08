Google veut rendre obsolètes les smartphones en plastique et en verre avec de la céramique

Actuellement, l’extérieur des smartphones est en métal, en plastique ou en verre. Les inconvénients sont nombreux : le plastique a l’air bon marché, le verre se casse relativement facilement. Google souhaite introduire un troisième matériau, à savoir la céramique. Actuellement, les Californiens travailleraient également sur un appareil correspondant.

Depuis le petit relancement de sa division smartphones, effectué dans le sillage des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google a intensifié ses activités dans ce domaine. Cela ne concerne pas seulement la sortie de l’actuel Pixel 6a, les appareils Pixel 7 (Pro) sont également déjà dans les starting-blocks.

On ne sait pas encore concrètement à quoi ressemblera la suite, mais ce n’est pas étonnant : le Pixel 8 est encore à une bonne année d’une éventuelle sortie, et il est encore trop tôt pour un éventuel Pixel 7a. Pourtant, les premières rumeurs circulent déjà. Sur le réseau social chinois Weibo, Digital Chat Station écrit que Google fait construire deux futurs smartphones chez Foxconn.

Après tout, c’est tout sauf inhabituel, plus de la moitié du monde des smartphones construit chez le plus grand fabricant de commandes au monde. Mais pour Google, ce serait une petite surprise, car le groupe de Mountain View, en Californie, s’est de plus en plus retiré de Chine ces dernières années et a transféré sa production au Vietnam.

Mais cela a peut-être un rapport avec les appareils Pixel pour 2023.

Une première pour Google

L’un d’entre eux est en effet un Pixel pliable, et les spéculations à ce sujet existent depuis longtemps. L’autre appareil, qui fait désormais l’objet de rumeurs, est un Pixel qui devrait avoir un boîtier en céramique. Ce serait une nouveauté pour Google, qui a jusqu’à présent utilisé principalement le verre, le métal et le plastique pour la fabrication de ses smartphones.

On ne connaît pas beaucoup de détails sur le Pixel en céramique. On dit qu’il s’agit d’un modèle phare et qu’il offrira un SoC Tensor 2. S’y ajoutent un écran « 2K » avec une caméra frontale logée dans un poinçon de l’écran et, à l’arrière, entre autres, une caméra de 50 mégapixels avec un capteur IMX787. Selon des fuites antérieures, l’appareil devrait porter le nom de code Lynx et se situer un cran au-dessus du Pixel 7 Pro. Il serait donc également plus cher, les initiés le comparent au Galaxy S22 Ultra de Samsung.