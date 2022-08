Un mystérieux nouvel appareil de Google vient de recevoir sa certification FCC

Google vient de nous donner un nouveau mystère à résoudre. Un nouvel appareil fabriqué par le géant de la technologie vient de recevoir la certification de la FCC, comme le rapporte 9to5Google. Cependant, la liste elle-même ne nous donne presque aucune information sur ce que sera ce nouveau gadget.

Dans la base de données de la FCC, l’appareil est juste étiqueté « appareil sans fil ». Il n’y a pas de type de produit ou de nom de produit répertorié dans le système. Oui, la certification contient également le numéro de modèle, qui est G28DR, mais cela, encore une fois, ne nous dit rien sur le nouveau et mystérieux appareil sans fil de Google.

Selon la liste de la FCC, le nouveau dispositif sera livré avec une batterie de 3,65 V et aura des capacités Wi-Fi et Bluetooth. Mais, la certification ne mentionne pas l’UWB, le NFC ou la connectivité cellulaire, donc le nouveau dispositif de Google ne fera probablement pas partie de la gamme Pixel. Nous ne nous attendons pas non plus à ce qu’il s’agisse de nouveaux Pixel Buds puisque Google vient de lancer ses nouveaux Pixel Buds Pro sur le marché.

De plus, comme le mystérieux appareil aura une batterie intégrée, il ne s’agira probablement pas non plus d’un nouveau Chromecast.

Un nouvel appareil de la gamme Nest

Pendant les tests, le nouveau dispositif de Google a été connecté à un ordinateur portable par un câble USB, ce qui implique que, très probablement, il sera également capable de se charger par une connexion USB standard. Le mystérieux appareil pourrait être un nouvel ajout à la gamme Nest, comme une nouvelle Nest Cam ou une nouvelle enceinte Nest avec une batterie intégrée.

Bien que nous ne puissions que spéculer à ce stade sur ce qu’est réellement le G28DR, il y a de fortes chances que nous le découvrions bientôt. Habituellement, lorsqu’un appareil reçoit un certificat de la FCC, cela signifie que la date de son annonce approche. C’est pourquoi on peut penser que Google pourrait annoncer son nouveau dispositif sans fil lors de son événement matériel en octobre prochain.