Voici à quoi pourraient ressembler les tweets intégrés après avoir été modifiés

Twitter travaille apparemment sur une nouvelle fonctionnalité d’intégration de tweet qui indique si un tweet intégré a été modifié ou non, ce qui nous rapproche un peu plus d’un véritable bouton de modification de tweet.

En effet, nous attendons toujours que Twitter commence à tester publiquement sa fonction d’édition de tweet qui n’est pas une blague d’avril, mais grâce aux recherches de Jane Manchun Wong, nous avons maintenant une idée de l’apparence des tweets édités lorsqu’ils sont intégrés à un site Web.

Wong a découvert comment les choses pourraient se présenter dans deux scénarios différents. Si vous intégrez la version la plus récemment modifiée d’un tweet, vous verrez un message « Dernière modification » sous le texte du tweet. Mais si le tweet a été modifié depuis qu’il a été intégré, vous verrez plutôt un message indiquant qu’il existe une nouvelle version du tweet que vous pouvez voir sur Twitter proprement dit.

Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the Tweet

When a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl

—Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 1, 2022