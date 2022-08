Le prix mensuel de Twitter Blue augmente de 66 % pour les nouveaux abonnés

Il est à noter que l’entreprise ne mentionne pas Elon Musk, alors qu’elle vient de lui imputer la responsabilité d’une baisse des revenus au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Elon Musk tente actuellement de mettre un terme à l’opération d’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, mais en des temps plus heureux, il aurait lancé l’idée d’un service d’abonnement anonyme en dehors de Blue qui, selon lui, pourrait attirer plus de 100 millions d’abonnés un jour.

Il n’y a pas d’autres détails sur la raison de l’augmentation du prix de Twitter Blue un an seulement après le lancement officiel du service. Les ajouts proposés dans Twitter Blue vont de l’extrêmement utile (une fenêtre d’annulation de tweet pour corriger les fautes de frappe, une barre de navigation personnalisable, une liste des Top Articles partagés par les personnes que vous suivez et un accès sans publicité à des articles) à l’insignifiant (la possibilité de choisir parmi différentes icônes d’application) en passant par le discutable (les photos de profil en hexagone NFT).

