Samsung va beaucoup parler santé et bien-être lors de son événement Unpacked

Samsung fait de la médiatisation autour de son prochain grand événement. Et à une semaine de l’Unpacked 2022, la société a décidé de revenir sur certaines de ses réalisations récentes et de réfléchir à sa philosophie concernant Samsung Santé.

L’événement Samsung Unpacked a lieu la semaine prochaine et Samsung a révélé qu’elle dévoilera quelques nouvelles fonctionnalités pour Samsung Santé et aussi Bien-être lors de l’événement. La série Galaxy Watch 5 n’est pas loin, donc, d’une certaine manière, Samsung rassure ses fans en leur montrant qu’elle est pleinement engagée dans sa plateforme Santé.

Samsung a évoqué les trois piliers qui font de sa plateforme Santé ce qu’elle est : l’innovation en matière de capteurs, le bien-être connecté et la collaboration avec l’industrie. La plateforme Health n’est pas aussi bonne que le matériel qui lui permet de l’être. Le capteur de santé le plus avancé de Samsung, le capteur BioActive, a été présenté avec la Galaxy Watch 4. Il combine trois puissants capteurs de santé en une seule puce. Il est capable d’effectuer des relevés PPG (fréquence cardiaque optique), ECG (signal cardiaque électrique) et BIA (analyse d’impédance bioélectrique).

Ce capteur révolutionnaire a permis à la Galaxy Watch 4 de franchir une nouvelle étape en tant qu’appareil de santé. La smartwatch a été reconnue par les experts de la santé pour la précision de son capteur SPo2, qui est comparable à celle d’un appareil médical.

Grâce à une collaboration ouverte, l’application Santé de Samsung devient chaque jour plus intelligente. Et maintenant, la Galaxy Watch peut reconnaître quand l’utilisateur s’endort et tamise automatiquement les lumières et éteint les climatiseurs.

La collaboration ouverte est la clé des appareils IoT, et l’inter-connectivité s’améliore. En outre, Samsung travaille aujourd’hui aux côtés de plus de partenaires que jamais. Elle a aidé Google à développer Wear OS et Health Connect, et elle travaille désormais intensivement avec des experts tiers et des universités pour faire progresser les capacités de suivi et d’analyse des wearables.

De grosses annonces attendues le 10 août

La société annoncera deux nouveaux smartphones, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, mais aussi la série Galaxy Watch 5, elle annoncera également quelques nouvelles fonctionnalités et plus pour Samsung Health.

Nous fournissons également des outils qui permettent aux consommateurs de suivre leur santé et leur bien-être en général, qu’ils soient à la maison, au gymnase ou en déplacement. L’application Samsung Health, qui compte plus de 200 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, est au centre de l’expérience de santé de Samsung sur une vaste gamme d’appareils, des smartwatches aux smartphones en passant par les tablettes et même les téléviseurs. L’appli — un hub de santé holistique qui regroupe les fonctionnalités de fitness, de bien-être et de surveillance de la santé — enregistre et compile toutes sortes de données de santé et d’informations sur l’activité, les présente de manière intuitive et donne des conseils sur la façon d’exploiter ces données pour maximiser les résultats. Les informations recueillies sont complètes, faciles à comprendre et encouragent les actions positives. Des appareils plus connectés signifient une expérience utilisateur plus fluide et améliorée. Par exemple, lorsque vous suivez des programmes d’entraînement ou de méditation guidés sur les Smart TV Samsung ou les Galaxy Tab à la maison, votre nombre de calories et votre fréquence cardiaque sont suivis sur votre Galaxy Watch, mais affichés sur un écran plus grand pour un accès plus facile. Votre Galaxy Watch reconnaît également le moment où vous vous endormez et réagit en tamisant automatiquement les lumières et en éteignant les climatiseurs.

Vous pouvez trouver davantage de détails sur ce que Samsung a prévu pour Samsung Santé et Bien-être sur leur site Web. Samsung Unpacked aura lieu mercredi prochain, le 10 août, à 16 heures, heure de Paris.