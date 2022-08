Alors qu’Apple a gelé les cookies publicitaires tiers sur sa plateforme, entraînant la première baisse de revenus de Facebook depuis sa création, la boutique d’applications App Store affiche des publicités dans ses résultats de recherche ainsi que dans l’onglet correspondant depuis un certain temps déjà.

Accrochez-vous, car ces publicités sont désormais présentes sur l’ensemble de l’App Store, a noté 9to5Mac, en commençant par l’onglet de la page d’accueil « Aujourd’hui », mais elles pourraient également apparaître sur chaque page d’application individuelle dans la section « Vous pourriez également aimer ». La publicité permettra aux développeurs de faire la promotion de leurs propres applications et à Apple de faire la sienne comme bon lui semble, conformément à ses propres règles de confidentialité.

Les publicités visibles seront désignées comme telles et Apple ne ciblera pas les utilisateurs de moins de 18 ans pour des publicités personnalisées, et n’utilisera pas de ciblage granulaire en utilisant vos données sensibles comme les deux autres mastodontes de la publicité que sont Facebook et Google. Tout cela fait partie de la politique de confidentialité et de transparence d’Apple, comme elle l’a indiqué dans une déclaration spéciale :

Apple Search Ads offre aux développeurs de toutes tailles la possibilité de développer leur activité. À l’instar de nos autres offres publicitaires, ces nouveaux placements d’annonces reposent sur les mêmes bases : ils ne contiendront que du contenu provenant des pages de produits App Store approuvées par les applications et respecteront les mêmes normes rigoureuses en matière de confidentialité.

Les développeurs de l’App Store sont également satisfaits du développement des annonces, comme l’indique Ron Schneidermann de l’application AllTrails : « Les annonces de recherche Apple nous ont aidés à attirer de nouveaux clients plus engagés sur tous les marchés. Nous comptons sur les annonces de recherche Apple pour acquérir des clients de manière rentable — c’est un élément essentiel de notre stratégie de croissance. Dès qu’ils seront disponibles, nous prévoyons d’investir dans de nouveaux placements pour atteindre encore plus de clients sur l’App Store et continuer à stimuler la croissance de notre activité ».

Quant à savoir quand la nouvelle frénésie publicitaire de l’App Store se produira pour de bon, Apple a seulement dit que les emplacements publicitaires sont maintenant dans leur état alpha et qu’elle commencera « bientôt » à déployer la phase de test, alors ne soyez pas surpris si des publicités apparaissent sur votre boutique d’applications iPhone dans des onglets où il n’y avait aucune de ces petites pépites embêtantes qui étaient présentes avant le mouvement d’Apple.