Le test de durabilité du Nothing phone (1) est un solide téléphone !

Depuis son lancement, le Nothing phone (1) a attiré les projecteurs de manière assez négative. Du logiciel bogué aux problèmes de contrôle de qualité, nous avons tout entendu. Mais, il y a une lueur d’espoir ! Le smartphone Nothing phone (1) est assez durable et cela a été prouvé dans le dernier test de durabilité mené par le YouTuber JerryRigEverything.

Le Nothing phone (1) a passé le fameux test de durabilité du YouTuber JerryRigEverything et il s’est avéré que le smartphone a réussi avec brio.

Le phone (1) est livré avec une protection d’écran en plastique préinstallée, ce qui est une bonne chose. Dans la vidéo, un test de rayures est effectué et le smartphone a subi des rayures mineures au niveau 6 et des « rainures plus profondes » au niveau 7. C’est la norme pour un écran en verre. Il y a aussi eu le test du feu et l’écran a eu une marque blanche après 40 secondes sous le feu mais les pixels ont pu être récupérés et cela n’a pas causé de dommages.

Donc, le Nothing phone (1) est assez bon pour supporter les rayures et bien, le feu aussi. Maintenant vient le test de pliage. Le Nothing phone (1) avec un cadre en aluminium recyclable, a tenu bon lorsqu’il a été plié par l’arrière. Bien qu’il y ait eu une légère flexion lorsqu’il a été plié par l’avant. Il y avait des bruits aussi et alors qu’il semblait se casser, le smartphone est resté intact. Les LED sont également restées intactes.

Rien de trop inquiétant n’est apparu. Donc, on peut dire sans risque que le Nothing phone (1) est durable ! Plus durable que l’onéreux OnePlus 10 Pro, qui a échoué au test de durabilité de JerryRigEverything. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de tests cruels !

Difficile à démonter

Le Nothing phone (1) a également fait l’objet d’un démontage, réalisé par la chaîne YouTube PBK Reviews. Et c’est là qu’il y a une certaine déception. Il a été révélé que le phone (1) a une construction compliquée avec tous les composants, les vis et autres. Par conséquent, le smartphone ne peut pas être réparé facilement. Si vous vous demandez si c’est possible, il se peut que ce ne soit pas le cas.

Le phone (1) a obtenu un score de 3 sur 10 sur l’échelle de réparabilité et il a également été révélé que trouver des pièces de rechange est également une tâche difficile. Vous pouvez vous rendre ici pour voir l’ensemble du processus.