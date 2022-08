Les nouvelles lunettes connectées de Xiaomi ne sont guère subtiles

L’entreprise chinoise Xiaomi a présenté une nouvelle paire de lunettes connectées appelée Mijia qui, selon une publication sur Weibo, fera l’objet d’une campagne de crowdfunding qui sera lancée le 3 août. Bien que les lunettes connectées ne soient pas une technologie nouvelle — les Google Glass ont été introduites il y a plusieurs années, après tout — les lunettes connectées sont encore peu communes et loin d’être grand public. Cette situation change lentement grâce à diverses innovations et à la croissance générale du marché de la réalité virtuelle.

En fait, on s’attend à ce qu’Apple présente au moins un dispositif de réalité mixte dans un avenir relativement proche, bien qu’il reste à voir si le produit ressemblera davantage à des lunettes connectées qu’à un casque AR/VR. Dans le cas de Xiaomi, les nouvelles Mijia ressemblent aux Google Glass, et la société n’a pas hésité à placer une grande caméra bien en évidence sur le cadre. Ce choix de conception pourrait relancer le débat sur la question de savoir si le fait d’avoir une caméra incrustée sur le visage est une bonne idée du point de vue de la vie privée.

Bien que les Xiaomi Mijia sont ce qui ressemble le plus à une monture de lunettes traditionnelles, elles sont ornées d’un micro-écran OLED à travers lequel les informations sont affichées, ainsi que d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une caméra périscopique de 8 mégapixels de plus faible résolution.

Selon les détails traduits sur le produit partagés par NotebookCheck, l’appareil embarque une batterie d’une capacité 1 020 mAh, qui serait suffisante pour permettre environ 1,5 heure d’enregistrement continu avec la caméra.

La préoccupation de la vie privée

Le respect de la vie privée n’est évidemment pas une préoccupation ici, car la caméra périscope offre un zoom optique 5x et un autre zoom numérique 15x, plus une stabilisation optique de l’image pour aider à réduire les flous et les mouvements qui seront sans doute un gros problème avec les caméras portées sur la tête. L’image promotionnelle partagée par Xiaomi fait mention d’une « caméra AI », et la société affirme avoir doté le système de fonctions intelligentes qui incluent, entre autres, la capacité de traduire l’anglais en mandarin et vice versa.

Parmi les autres caractéristiques, citons le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi, le support de la recharge rapide par un chargeur magnétique et diverses capacités de réalité augmentée non précisées. Xiaomi appelle le nouveau produit Mijia Glasses Camera, et elle prévoit de proposer le wearable pour l’équivalent d’environ 360 euros à partir du 3 août par une campagne de crowdfunding limitée au marché chinois.