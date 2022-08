YouTube pourrait bientôt vous permettre de zoomer sur les vidéos

Une nouvelle fonctionnalité utile pourrait bientôt arriver sur YouTube, comme le souligne Android Police. Apparemment, la plateforme vidéo travaille sur une nouvelle option appelée « Pinch to zoom », qui vous permettra de zoomer sur les vidéos que vous regardez en pinçant le lecteur vidéo avec deux doigts.

Pour l’instant, Pinch to zoom n’est qu’une fonctionnalité expérimentale, mais les abonnés à YouTube Premium peuvent s’inscrire librement aux tests via le site des fonctionnalités expérimentales depuis YouTube et l’essayer eux-mêmes. Toutefois, ils ne peuvent le faire que jusqu’au 1er septembre. Après cette date, le test de la fonction Pinch to zoom ne sera plus disponible.

Il est fort probable qu’après le 1er septembre, sur la base des commentaires des abonnés Premium, YouTube décidera de lancer officiellement la fonction Pinch to zoom sur sa plateforme ou d’abandonner complètement le projet.

Si vous regardez régulièrement des vidéos YouTube, vous savez qu’il peut y avoir de nombreux cas où vous aimeriez zoomer sur une partie de la vidéo. Par exemple, les clips de didacticiels présentent souvent des informations dans de petits tableaux, et une option de zoom avant vous aiderait vraiment à lire plus facilement les données affichées.

Ou, peut-être y a-t-il un petit détail dans la dernière vidéo de votre Youtubeur préféré sur lequel vous aimeriez zoomer afin d’y prêter plus d’attention. Quelle que soit la raison, une option de zoom avant sur YouTube sera très probablement une fonctionnalité très utile. J’espère vraiment que YouTube décidera de la proposer à tous ses utilisateurs une fois les tests terminés.