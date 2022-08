Voici tout ce que Samsung prévoit de dévoiler lors de son prochain événement Unpacked

Une semaine seulement avant le prochain événement Galaxy Unpacked 2022, tous les produits Samsung à venir ont fait l’objet de fuites. Le légendaire Evan Blass a publié des rendus de presse haute résolution des Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, et les Galaxy Buds 2 Pro dans toutes leurs variantes de couleur.

Coloris Galaxy Z Flip 4

Ce n’est pas la première fois que des rendus de presse de ces appareils ont fuité. Néanmoins, il est bon de les voir dans toutes leurs coloris. Le Galaxy Z Flip 4 est disponible en Black, Bora Purple, Light Blue, and Pink Gold. Le smartphone est extrêmement analogue à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3. Donc, en dehors de leurs caractéristiques logicielles et de leur prix officiel, il ne semble pas y avoir d’inconnues sur ces prochains appareils Galaxy.

Coloris Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 4 sera disponible en Beige/Cream, Black, et Grey. Ni la disposition de la caméra ni le design général ne semblent avoir changé. Cependant, les rumeurs font état d’un châssis plus fin et plus léger. On s’attend également à ce que l’appareil dispose de caméras améliorées.

Coloris Galaxy Watch 5 Pro

La Galaxy Watch 5 Pro succédera à la Galaxy Watch 4 Classic, et elle devrait offrir une autonomie de 3 jours. Cependant, elle ne dispose pas de la bague tournante. Elle dispose également d’une recharge sans fil de 10W et peut se recharger à 45% en 30 minutes.

Coloris Galaxy Watch 5

La Galaxy Watch 5 sera disponible dans au moins six couleurs : Bora Purple, Graphite, Grey, Light Blue, Pink Gold et White.

Bien que la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro soient équipées de bracelets de taille standard, Samsung proposera des bracelets de rechange officiels pour ses prochaines montres.

Coloris des Galaxy Buds 2 Pro

Les Galaxy Buds 2 Pro seront disponibles en trois couleurs seulement : Black, Bora Purple, et White. Ces écouteurs devraient offrir un système ANC (Active Noise Cancellation) adaptatif, une meilleure qualité audio et une autonomie légèrement supérieure.