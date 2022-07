Ce magnifique Google Doodle vous permet de jouer à la pétanque avec vos amis

Google propose un délicieux Doodle multijoueur qui vous permet de jouer à la pétanque en ligne.

Le but de la pétanque est de lancer votre boule le plus près possible du cochonnet sur le terrain de jeu devant vous. Sur votre ordinateur, vous « lancerez » la boule en cliquant dessus et en la faisant glisser vers l’arrière avec votre souris pour la faire avancer ; sur un smartphone, vous lancerez la boule avec votre pouce. Vous obtenez des points en ayant plus de boules près du cochonnet que votre adversaire, et celui qui a le plus de points après trois tours gagne. Google propose un bon tutoriel du jeu qu’il vous montrera lorsque vous commencerez à jouer.

Alors que dans la plupart des jeux traditionnels, les équipes jouent jusqu’à 13 points, les matchs du doodle durent trois tours.

Vous pouvez jouer en tête-à-tête ou en équipe de deux en partageant un lien ou en étant jumelé au hasard avec des adversaires en ligne. Si vous souhaitez simplement vous entraîner, Google vous propose également cette option, et je vous recommande de passer un peu de temps à tester le jeu si vous jouez sur votre smartphone. J’étais toujours plus précis sur mon ordinateur que sur mon téléphone.

Dans le même temps, le Google Doodle fait la part belle aux produits alimentaires, en opposant un duo d’olives vertes à une paire d’olives violettes. Le terrain de pétanque lui-même est en fait la moitié d’une baguette, coupée dans le sens de la longueur, et à l’arrière-plan, on peut voir des herbes ainsi que des légumes comme des tomates.

Petite histoire de la pétanque

Le nom « pétanque » vient d’une expression qui signifie « garder les pieds plantés ». Historiquement, les jeux de boules permettaient généralement aux concurrents de prendre un bon départ avant de lancer leur boule. La pétanque exige au contraire que les joueurs lancent leur boule en gardant les pieds plantés dans la position de départ.

La pétanque a vu le jour au début des années 1900 dans la région de Provence, en France. On dit qu’elle a été créée pour aider un ami qui ne pouvait plus courir mais qui voulait quand même jouer aux boules. Au cours du siècle dernier, la popularité de la pétanque n’a cessé de croître dans de nombreux pays, notamment en Europe et en Asie.