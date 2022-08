Apple pense que l’iPhone 14 sera un succès

Apple devrait dévoiler ses nouveaux modèles d’iPhone en septembre, et plus nous nous rapprochons de cette présentation très attendue, plus les informations sur les appareils à venir finissent par faire la une des journaux.

Cette fois, un rapport de Sina Finance révèle qu’Apple a déjà commencé la production d’essai de l’iPhone 14. Il s’agit d’une phase au cours de laquelle le géant technologique de Cupertino et ses fabricants sous contrat tentent de déterminer les problèmes de production qui pourraient avoir un impact sur l’appareil, afin de s’assurer que la production de masse se déroule sans heurts.

Toutefois, selon le même rapport, Apple est très confiant quant au succès de l’iPhone 14.

La société aurait déclaré aux fournisseurs qu’elle s’attend à ce que les premières ventes de l’iPhone 14 soient supérieures à celles enregistrées par l’iPhone 13.

Et à un certain niveau, cela est parfaitement logique, car les débuts de l’iPhone 13 ont été sévèrement affectés par les blocages mondiaux et les autres restrictions qui se produisent à travers le monde. Qui plus est, Apple apporte de grands changements à la gamme d’iPhone de cette année, abandonnant l’iPhone mini pour une toute nouvelle version de l’iPhone Max qui serait dotée d’un écran plus grand.

Rendez-vous en septembre

Des personnes au fait de la situation ont déclaré à plusieurs reprises que les ventes de l’iPhone 13 mini étaient depuis longtemps inférieures aux attentes, de sorte que l’abandon par la firme de Cupertino de cet appareil de 5,4 pouces n’est en aucun cas une surprise.

L’introduction d’un tout nouvel iPhone 14 Max avec un écran de 6,7 pouces devrait générer une augmentation des ventes, d’autant plus qu’il sera doté d’un écran plus grand. Les clients qui sont particulièrement intéressés par l’iPhone 14 standard pourraient donc payer plus cher pour un écran plus grand, d’autant que la surface d’écran disponible serait considérablement augmentée.

Le lancement des nouveaux modèles devrait avoir lieu en septembre, conformément au calendrier habituel d’Apple.