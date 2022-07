by

Les GPU AMD et NVIDIA de nouvelle génération viennent de faire un pas de plus vers leur lancement

Les prochaines cartes graphiques NVIDIA et AMD de nouvelle génération viennent d’être enregistrées auprès de la Commission économique eurasienne (CEEA), ce qui les rapproche un peu plus de leur lancement.

Bien que cela ne signifie pas que tous les GPU listés seront lancés cette année, cela nous donne un aperçu des modèles exacts qu’AMD et NVIDIA pourraient préparer pour leurs nouvelles gammes. Il y a aussi une surprise cachée qui montre que NVIDIA n’en a peut-être pas encore fini avec les GPU de la série RTX 30.

La CEEA est un registre de marques et, de ce fait, il sert souvent de source de fuites de produits. Il n’y a aucune garantie que tous les produits listés seront commercialisés, mais le registre indique que le fabricant est susceptible de travailler sur ces produits. Nous avons vu plusieurs fuites de la CEEA par le passé, et généralement, la majorité des produits finissent par être commercialisés. Néanmoins, jusqu’à ce qu’AMD et NVIDIA confirment ces informations, il est préférable de rester sceptique.

L’enregistrement provient d’AFOX, un partenaire d’AMD et de NVIDIA, qui prévoit apparemment de produire des versions personnalisées des cartes. La société fabrique d’autres types de matériel informatique que les cartes graphiques, notamment des cartes mères, des blocs d’alimentation et des systèmes de stockage. Cette fois, AFOX semble se préparer à travailler sur une longue liste de cartes graphiques AMD et NVIDIA.

—NVIDIA RTX 40 series and RTX 30 Super series

—AMD RX 7000 serieshttps://t.co/1p8cVDjtsxhttps://t.co/3MfkecGem9 pic.twitter.com/Rwy2o4FCCd — 포시포시 (@harukaze5719) July 26, 2022

Repérés pour la première fois par Harukaze5719 sur Twitter, les listings EEC incluent la gamme complète des cartes graphiques RTX 40 de nouvelle génération « Ada Lovelace » de NVIDIA. Cela signifie les GPU suivants :

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce RTX 4050 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4050

Une grosse année

Alors que la majorité de la gamme était attendue, la RTX 4090 Ti a fait l’objet de quelques spéculations. Ce GPU très puissant pourrait être une continuation de la série RTX Titan de NVIDIA plutôt qu’une RTX Ti.

Curieusement, AFOX a également choisi de répertorier plusieurs cartes graphiques de la série RTX 30 sous le nom de RTX Super : les GeForce RTX 3090 Super, RTX 3080 Super, RTX 3070 Super et RTX 3060 Super. Cependant, étant donné que NVIDIA souffre actuellement d’une surproduction importante de cartes graphiques qu’elle doit encore écouler avant le lancement de la prochaine génération, il semble peu probable qu’elle revienne en arrière pour créer encore plus de GPU de la série RTX 30. En fait, certaines sources spéculent que NVIDIA pourrait choisir de ne sortir qu’un seul GPU RTX 40 cette année afin d’essayer de vendre davantage de cartes de la génération actuelle. AFOX est peut-être simplement optimiste ou essaie simplement de couvrir toutes les bases.

La société n’a pas snobé AMD — au contraire, elle a enregistré à peu près toutes les variantes possibles de GPU AMD. Cela comprend les éléments suivants :

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Radeon RX 7900

AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Radeon RX 7800

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD Radeon RX 7700

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Radeon RX 7600

AMD Radeon RX 7500 XT

AMD Radeon RX 7500

Bien que nous ne sachions pas avec certitude que toutes ces cartes graphiques finiront par sortir, les listes de la CEEA sont un bon indicateur que la production est bien en cours et que les partenaires d’AMD et de NVIDIA se préparent. AMD et NVIDIA devant lancer de nouveaux produits cette année, nous ne manquerons pas d’en entendre parler très bientôt.