Un nouveau teaser révèle le design du Moto X30 Pro dans des rendus officiels

Le prochain flagship de Motorola, le Moto X30 Pro, sera annoncé le 2 août aux côtés de la troisième génération du smartphone pliable de la société, le Moto Razr 2022, dont les spécifications ont récemment été révélées. Maintenant, un nouveau teaser sur le réseau social chinois Weibo nous donne un aperçu plus clair de la conception du X30 Pro.

Les images ont été publiées par le compte officiel de Motorola sur Weibo. Ces teasers montrent le prochain smartphone dans toute sa gloire, révélant son design dans les moindres détails avec des rendus de haute qualité.

On y voit la caméra principale de 200 mégapixels, complété par deux autres objectifs (on en saura plus sur les capteurs photo plus tard) dans un design très alléchant. La publication officielle indique : « Arrêtez l’image et revenez à la réalité. 200 mégapixels, les détails n’ont jamais été aussi clairs ».

À l’arrière du smartphone, nous voyons le logo Motorola au centre, tandis qu’en bas, nous voyons le port USB Type-C, un haut-parleur et un micro, ainsi que le logement de la carte SIM. L’une des images met également en évidence la charge rapide du smartphone, ce qui a été confirmé plus tôt. Le Moto X30 Pro supportera un chargeur GaN de 125 W, et il supportera également d’autres chargeurs avec des vitesses de charge allant jusqu’à 100 W.

Plus tôt, nous avons vu le smartphone répertorié sur le site de certification TENAA arborant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (d’autres variantes de stockage sont possibles, mais pour le moment, cela n’est pas confirmé). Le dernier et meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, serait le moteur du smartphone.

Détails sur les photos

Un autre teaser qui a fait surface plus tôt au sujet de ce smartphone était axé sur son énorme capteur de 1/1,22 pouce qui sera utilisé dans la caméra principale de 200 mégapixels. Le grand capteur de ma caméra permet d’obtenir des images plus nettes, même dans des conditions de faible luminosité, et d’améliorer la quantité de flou d’arrière-plan (le bokeh) pour les photos.

Les deuxième et troisième caméras du Moto X30 Pro sont une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels, du moins selon certaines rumeurs et fuites. Les rumeurs indiquent également que la caméra frontale sera de 60 mégapixels. Oui, il semble que le Moto X30 Pro soit prêt à défier les prouesses photographiques du Galaxy S22 Ultra ou de l’iPhone 13 Pro Max pour le titre de meilleur photophone en 2022.

Les autres détails attendus pour ce flagship sont une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et Android 12 prêt à l’emploi. Dans l’ensemble, le téléphone semble être un flagship prometteur, du moins sur le papier pour le moment.