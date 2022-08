Le stockage sur le cloud Amazon Drive va prendre fin en 2023

Mauvaise nouvelle pour les (vraisemblablement rares) personnes qui comptaient sur Amazon Drive pour stocker leurs fichiers importants dans le cloud. Amazon met fin à Amazon Drive, un service de stockage sur le cloud que la société a lancé en 2011, sous le nom d’Amazon Cloud Drive.

Les utilisateurs actuels ne pourront plus télécharger de fichiers sur Amazon Drive à partir du 31 janvier 2023. Et le service s’arrêtera complètement le 31 décembre 2023. Donc, si vous avez des fichiers stockés uniquement sur Amazon Drive, vous voudrez les télécharger ou les déplacer vers un autre service de stockage sur le cloud d’ici là… sauf si les seuls fichiers qui vous intéressent sont des photos ou des vidéos. Car celles-ci ont déjà été migrées vers l’autre service de stockage sur le cloud d’Amazon : Amazon Photos.

Amazon Photos, qui est conçu spécifiquement comme un service de sauvegarde et de partage de photos et de vidéos, continuera d’exister indéfiniment. Toute personne possédant un compte Amazon bénéficie de 5 Go d’espace de stockage gratuit pour les vidéos. Et tous les membres Amazon Prime bénéficient d’un espace de stockage illimité pour les photos en pleine résolution.

Les personnes qui ont besoin de plus d’espace pour leurs vidéos peuvent payer :

100 Go pour 2 dollars/mois ou 20 dollars/an

1 To pour 7 dollars/mois ou 60 dollars/an

2 To pour 12 dollars/mois ou 120 dollars/an

Il est également possible de payer pour un stockage vidéo encore plus important, mais uniquement si vous payez la facture d’un plan annuel, car les options mensuelles ne sont pas disponibles au-delà de 2 To. Les prix vont de 180 dollars/an pour 3 To de stockage à 1800 dollars/an pour 30 To.

De réelles alternatives

Bien sûr, vous pouvez aussi migrer vers l’une des dizaines d’autres services de stockage sur le cloud, dont Box, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive, etc.

Quant à Amazon Drive, il commencera à sombrer lentement dans l’oubli cet automne. Amazon indique qu’elle retirera les applications Amazon Drive des boutiques d’applications iOS et Android le 31 octobre 2022. Vous trouverez plus de détails dans la FAQ sur la dépréciation d’Amazon Drive.