La Huawei Watch 3 Pro New débarque avec HarmonyOS 3.0

Par ailleurs, les choses sont assez familières à la précédente génération. Comme la Watch 3 Pro, la nouvelle version est dotée d’un boîtier surdimensionné de 48 mm, décliné en versions Fashion et Premium. Toutes deux sont dotées d’un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce, avec une résolution de 466 x 466 pixels, et d’un bracelet de 22 mm.

Et il a également mis davantage l’accent sur la couronne numérique, qui a un retour de vibration tactile, et a également été redessiné pour la fonction ECG.

La société a également lancé la navigation virage par virage, par Baidu Maps et AutoNavi Maps sur la plateforme HarmonyOS 3. Huawei a également mis l’accent sur le golf , avec un mode de parcours de golf sur ses récentes smartwatches Pro. Mais maintenant, il y a une cartographie complète du parcours, des données sur les distances clés, des informations sur la direction du vent, ainsi que le suivi et l’analyse des coups.

Mais, la Watch 3 Pro New semble avoir repris sa place au sommet de la hiérarchie . Les principaux ajouts sont la fonctionnalité ECG , qui, vous vous en souvenez peut-être, a été lancée sur la Watch GT 3 Pro plus tôt cette année. Huawei a signé l’ECG dans un grand nombre de pays, bien que nous attendions toujours l’approbation en Europe.