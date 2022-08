Ghost Phone, ce jeu intégré à Snapchat est la première aventure en VR de la plateforme

Ghost Phone est gratuit, et c’est certainement une bonne chose que Snap n’enferme pas toutes les meilleures fonctionnalités de ses applications derrière un paywall — mais si les jeux AR arrivaient sur Snapchat+, ce serait une bonne nouvelle pour la société. Les abonnés de « Plus » ont accès à une série de fonctionnalités et d’outils précoces qui ne sont pas accessibles aux membres gratuits. Cependant, jusqu’à présent, les utilisateurs ont été assez déçus par Snap+.

Une fois dans le menu Lens, vous pouvez utiliser l’icône Explorer dans le coin inférieur droit pour trouver une gamme beaucoup plus large de Lenses. Enfin, utilisez la barre de recherche en haut pour chercher Ghost Phone et vous devriez voir le Lens réalisé par le compte officiel de Snapchat.

Le dernier Lens de Snapchat vous lance dans un mystère rempli de fantômes, et c’est exactement ce dont la plateforme a besoin pour son volet payant. Intitulé Ghost Phone, ce jeu intégré à Snapchat est la première aventure en réalité virtuelle de la plateforme , qui étend sa fonction Snap Mini au-delà des simples applications de méditation et d’étude.