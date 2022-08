Le Chromecast avec Google TV affiche désormais les vidéos en direct de Nest Cam

Garder un œil sur l’activité autour de votre maison vient de devenir encore plus facile — si facile que vous n’avez pas besoin de quitter votre télévision des yeux. À partir de cette semaine, vous pourrez regarder le flux vidéo de toutes vos Nest Cam et Nest Doorbell en utilisant votre Chromecast avec Google TV ! Nous espérons que cette fonctionnalité fera de la visualisation de votre caméra un jeu d’enfant !

À partir de cette semaine, toutes les caméras Nest et les sonnettes Nest seront prises en charge , y compris les derniers modèles de 2021 : la Nest Cam (extérieur ou intérieur, batterie), la Nest Cam (intérieur, filaire), la Nest Cam avec projecteur et la Nest Doorbell (batterie).