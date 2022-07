La bêta 4 d’iOS 16 révèle de nouvelles capacités pour l’édition de messages

Apple vient de publier la quatrième bêta pour développeurs d’iOS 16, et parmi la collection habituelle de corrections de bugs et d’améliorations des performances, Apple a également pris des mesures importantes pour aider à freiner le potentiel abus de sa nouvelle fonction d’édition d’iMessage. Cette nouvelle version arrive quelques semaines après la première bêta publique d’iOS 16 d’Apple.

Lorsque Apple a dévoilé iOS 16 lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin, elle a annoncé que la mise à jour permettrait de modifier et de supprimer les iMessages envoyés par l’intermédiaire de l’application Messages. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité entièrement nouvelle — des services comme WhatsApp et Facebook permettent depuis des années aux utilisateurs de récupérer leurs messages envoyés — la mise en œuvre de cette fonctionnalité par Apple a suscité des inquiétudes chez certains défenseurs de la sécurité intérieure.

Avec la sortie de la quatrième bêta pour développeurs d’iOS 16, il semble qu’Apple ait pris ces préoccupations à cœur. Le délai de désenvoi d’un message a été réduit de 15 minutes à 2 minutes — le changement exact recommandé par l’avocate Simpson Tuegel. Dans une lettre qu’elle a envoyée à Tim Cook, l’avocate a souligné que « l’expéditeur d’un tel message, dans la plupart des situations, se rendra immédiatement compte de l’erreur », de sorte que deux minutes devraient être plus que suffisantes. Plus important encore, ajoute-t-elle, une personne qui a l’intention d’utiliser iMessage « à des fins d’intimidation et de harcèlement courra un risque beaucoup plus grand si elle sait que ses messages deviennent “permanents” après deux minutes ».

Toutefois, le délai de 2 minutes ne s’applique qu’aux messages non envoyés. À l’heure actuelle, il est toujours possible de modifier un message jusqu’à 15 minutes après l’avoir envoyé, bien qu’Apple ait trouvé plusieurs moyens de prévenir les abus potentiels de la fonction de modification.

Tout d’abord, il est désormais possible de modifier un même message jusqu’à 5 fois. Après cela, l’option « Modifier » disparaît entièrement. Plus important encore, l’application Messages conserve le message original non modifié et chacune des modifications supplémentaires, que l’expéditeur ou le destinataire peut consulter en appuyant sur le mot « Modifier » qui apparaît désormais sous forme de lien hypertexte bleu sous un message modifié.

Rassurant pour les défenseurs de la vie privée

Les iMessages non envoyés ne semblent pas être conservés de quelque manière que ce soit — ils ont disparu pour de bon. C’est compréhensible du point de vue de la vie privée, car les gens sont susceptibles d’utiliser la fonction de désenvoi pour retirer des messages personnels ou confidentiels envoyés accidentellement à la mauvaise personne. Toutefois, la limite de 2 minutes devrait réduire le risque d’abus.

Il est rassurant de voir qu’Apple a apparemment pris ce conseil au sérieux et a mis à jour Messages en conséquence avec iOS 16 bêta 4. Cependant, il est important de noter que ces nouvelles fonctionnalités ne sont actuellement disponibles que dans la bêta 4 pour la bêta développeur d’iOS 16. Si vous êtes inscrit à la bêta publique, vous devrez attendre une future mise à jour pour voir ces changements.