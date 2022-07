Ignite 2022 : Microsoft revient à l’événement grand public de Seattle

Microsoft a pris la décision d’organiser à nouveau la prochaine conférence Ignite 2022 en automne devant un public. Les deux dernières éditions avaient été prévues comme des événements purement numériques. Cette année, il y aura un mix.

La prochaine conférence Microsoft Ignite aura donc lieu du 12 au 14 octobre 2022 à Seattle. Pour l’instant, on ne sait pas encore quelle taille est prévue pour l’événement sur place. Selon Dr. Windows, la dernière Ignite devant un public en 2019 était la plus grande de ce type et avait réuni environ 25 000 participants.

Guess what’s back, back again. 😉

📅 Mark your calendars for an all-new, reimagined #MSIgnite! Explore the latest innovations, learn from product experts and partners, level up your skillset, and create connections from around the world.🎉

Learn more 🔗: https://t.co/hHgaEFwzEx pic.twitter.com/FRMnwD9YZd —Microsoft Ignite (@MS_Ignite) July 27, 2022

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’une manifestation de même ampleur soit prévue. Sur le site Web de teasing de la conférence, qui a déjà été publié, il est question de places limitées sur place à Seattle.

Le site Web de la conférence Ignite indique qu’il y aura à nouveau une diffusion numérique mondiale et que des traductions et des contenus locaux seront disponibles en français, allemand, japonais, chinois (simplifié) et espagnol.

Cette année, Microsoft reprendra un concept qui avait déjà été présenté lors de la MS Build. Il s’agit de thèmes très ciblés, locaux et spécifiques au marché. Ceux-ci auront lieu sous forme de « Microsoft Ignite Spotlights » dans différentes éditions nationales. Microsoft Ignite est une conférence annuelle pour les développeurs et les experts en informatique, consacrée à Microsoft 365, Azure, Windows et autres services du groupe. Il y aura de nombreuses démonstrations en direct et un contact direct avec les experts de Microsoft et leurs partenaires pour échanger des expériences.

Le 10e anniversaire Surface ?

Ceux qui souhaitent s’inscrire à MS Ignite 2022 peuvent déjà se préinscrire. Microsoft enverra alors des informations sur le début de la phase d’inscription. La date n’est pas encore connue.

La Microsoft Ignite aura lieu quelques jours avant le 10e anniversaire de Surface. Microsoft a initialement lancé sa gamme de tablettes Surface RT le 26 octobre 2012. Des sources indiquent à The Verge que Microsoft prévoit de marquer le 10e anniversaire de Surface avec de nouveaux produits cet automne, et prévoit de livrer la mise à jour 22H2 pour Windows 11 fin septembre. Le Microsoft Ignite lui-même couvrira probablement toutes les dernières mises à jour de Windows, Office et Azure.