Samsung dévoile son environnement virtuel Space Tycoon

Samsung fait un saut inattendu dans le Métaverse ! La réalité virtuelle (VR) est souvent considérée comme la prochaine frontière de la technologie mobile. La plupart des grandes entreprises technologiques ont fait des efforts concrets pour entrer dans la mêlée et proposer leurs propres produits de VR afin de tirer parti de l’énorme potentiel du marché.

Apple, Google et Meta ne sont que quelques-uns des grands noms qui explorent la réalité virtuelle et ses perspectives. Depuis quelque temps, Samsung est manifestement à la traîne sur ce front. Cependant, aujourd’hui, cela change.

Dans un message publié sur la salle de presse officielle de Samsung, le géant technologique coréen a dévoilé son terrain de jeu virtuel expérimental. Le projet, baptisé Samsung Space Tycoon (ou simplement Space Tycoon), fait ses débuts sur la plateforme mondiale de Métaverse Roblox.

Samsung décrit Space Tycoon comme un « espace virtuel où les utilisateurs peuvent créer et jouer à des jeux et partager des expériences » grâce aux nombreux produits de Samsung. Le terrain de jeu sert également de lieu où les utilisateurs de Samsung peuvent découvrir la marque et interagir les uns avec les autres, tout en ayant un aperçu de ce qu’un environnement de réalité virtuelle peut réellement faire.

Avec Space Tycoon, Samsung vise spécifiquement les clients de la génération Z, qu’elle considère comme la prochaine génération de futurs utilisateurs de Samsung. Actuellement, les joueurs peuvent extraire des ressources et concevoir divers produits Samsung, tout en apportant des améliorations intéressantes aux produits existants. Jinsoo Kim, vice-président du Samsung Electronics Corporate Design Center, a déclaré qu’ils ont « offert à la Gen Z un nouveau terrain de jeu virtuel qu’elle n’a jamais connu auparavant ».

Pour les clients de la génération Z

Vous avez déjà voulu utiliser un Galaxy Z Flip 3 comme scooter ? Moi non plus, mais l’environnement de jeu virtuel de Space Tycoon vous permet de le faire. Actuellement, plus de 20 produits Samsung existants sont disponibles dans la boutique du jeu et d’autres seront bientôt disponibles. Space Tycoon contient des personnages extraterrestres. Le terrain de jeu est conçu comme une station spatiale et se compose de trois parties. Alors que les joueurs peuvent obtenir des ressources dans la zone minière, la section Laboratoire est utilisée pour la production. En outre, comme on peut s’y attendre, une section Magasin est présente dans la zone.

Samsung lance Space Tycoon en 14 langues différentes et promet de continuer à ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Sammy organisera également des événements en ligne sur son site officiel et utilisera la campagne #YouMake afin de promouvoir Space Tycoon. Vous pouvez découvrir Samsung Space Tycoon sur la plateforme Roblox ou en apprendre davantage à son sujet ici.