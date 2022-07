Microsoft affirme que l’utilisation mensuelle de Windows 11 est en constante augmentation

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a fait l’éloge de Windows 11 lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, expliquant que le nouveau système d’exploitation enregistre une utilisation mensuelle plus importante.

Nadella a également révélé que, malgré le changement de tendance sur le marché des PC, les ventes totales dépassent toujours les niveaux d’avant la pandémie, et bien sûr, Microsoft est l’une des entreprises qui profitent de la solide demande de nouveaux ordinateurs.

« Malgré l’évolution du marché des PC au cours du trimestre, nous continuons à expédier davantage de PC qu’avant la pandémie et nous prenons des parts. Et nous constatons une augmentation de l’utilisation mensuelle des applications Windows 11, avec un temps accru consacré au travail créatif, à la collaboration, aux jeux, aux médias et à l’écriture de code, car les gens comptent sur le PC pour ses capacités de productivité uniques, ses expériences interactives riches et pour rester connectés », a déclaré Nadella.

Le PDG du géant des logiciels a également salué l’adoption d’Azure Virtual Desktop et de Windows 365, notamment en comparant les résultats du trimestre avec ceux du même trimestre de l’année précédente.

« Nous transformons la façon dont Windows est vécu et géré avec Azure Virtual Desktop et Windows 365. L’utilisation mensuelle active d’Azure Virtual Desktop a augmenté de près de 60 % d’une année sur l’autre. Un an après, nous avons constaté une forte adoption de Windows 365 par des organisations de tous les secteurs — de la Hamburg Commercial Bank et Kyndryl au groupe LEGO et Schroders — qui utilisent les PC Cloud pour intégrer rapidement les nouveaux employés et les intérimaires, et accélérer l’intégration des fusions et acquisitions, tout en réduisant les coûts informatiques », a déclaré Nadella.

Microsoft Edge prend de l’ampleur

Le PDG de Microsoft a également fait l’éloge de Edge, car le navigateur ne cesse de gagner des parts, notamment auprès des consommateurs. Basé sur Chromium, le nouveau navigateur Edge est disponible non seulement sur Windows, mais aussi sur macOS, Linux, iOS et Android.

« Nous nous concentrons sur l’augmentation de notre part et de notre engagement à travers Edge, Bing, et notre flux de contenu personnalisé Microsoft Start. La consommation quotidienne de contenu sur Start dans des catégories telles que les actualités, la météo, les finances et les sports a augmenté de 80 % depuis le lancement du service il y a un an. Et, Edge continue de gagner des parts, car les consommateurs l’utilisent pour économiser de l’argent grâce à nos fonctions intégrées de coupons et de comparaison de prix », déclare Nadella.