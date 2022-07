L’abonnement Amazon Prime devient plus cher : augmentation des prix de 20 euros

Amazon informe actuellement les clients Prime en France d’une prochaine augmentation de prix. À partir du 15 septembre 2022, les frais mensuels et annuels pour les livraisons rapides, Prime Video et autres augmenteront jusqu’à 20 euros. De plus, l’économie réalisée sur l’abonnement annuel diminue.

Au lieu des 5,99 euros par mois habituels, il faudra à l’avenir débourser 6,99 euros. En revanche, en cas de paiement annuel, le prix passe de 49 euros à 69,90 euros.

Dans un e-mail adressé à ses membres Prime, Amazon justifie l’augmentation des prix comme suit : « Nous procédons à ce changement étant donné des modifications générales et importantes des coûts dues à l’inflation. Celles-ci entraînent une augmentation des coûts du service Prime dans votre pays et sont basées sur des circonstances extérieures sur lesquelles nous n’avons aucune influence ».

Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l’accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros.