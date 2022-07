Un nouveau logo pour le 10e anniversaire de Google Play

La boutique d’applications où vous obtenez probablement la plupart de vos applications Android, Google Play, se dote aujourd’hui d’un nouveau logo pour célébrer ses 10 ans d’existence.

Google a légèrement modifié la forme générale de son logo Google Play, mais les changements les plus notables sont les couleurs moins vives qui se rapprochent davantage des teintes vertes, jaunes, bleues et rouges que Google utilise pour nombre de ses autres services. Il s’agit d’un ajustement subtil qui complète également le nouveau logo de Chrome mis à jour plus tôt cette année.

« Nous présentons un nouveau logo qui reflète mieux la magie de Google et correspond à l’image de marque partagée par un grand nombre de nos produits utiles (Recherche, Assistant, Photos, Gmail, etc.) », explique Tian Lim, vice-président de Google Play. Le nouveau logo et la nouvelle iconographie marquent également les 10 ans de Google Play après qu’il ait été rebaptisé de l’Android Market en 2012.

Qu’est-ce qui est différent exactement ? La meilleure façon de comprendre ce que Google a modifié est de regarder l’ancien et le nouveau logo l’un à côté de l’autre. Bien qu’il s’agisse toujours d’un triangle, les changements sont évidents lorsque vous les regardez ensemble. Les mêmes couleurs demeurent — bleu (#4285F4), rouge (#EA4335), jaune (#FBBC04) et vert (#34A853) — mais elles sont solides et moins vives que dans l’ancienne version, et la disposition est mieux équilibrée. Le triangle lui-même a une forme légèrement différente, et les coins sont nettement plus incurvés.

« Une décennie plus tard, plus de 2,5 milliards de personnes dans plus de 190 pays utilisent Google Play chaque mois pour découvrir des applications, des jeux et du contenu numérique », déclare Lim. « Et plus de 2 millions de développeurs travaillent avec nous pour développer leurs activités et atteindre des personnes dans le monde entier ».

Un booster de Google Play Points

Pour marquer les 10 ans de Google Play, Google propose également un booster de Google Play Points. Si vous activez le booster de points (les dates de début varient selon les pays), vous gagnerez 10x les points sur les achats, y compris la plupart des articles in-app.

Le niveau de départ « Bronze » des points Play vous donne un point pour chaque euro dépensé. Une fois le multiplicateur activé, vous devriez obtenir 10 points pour chaque euro dépensé.