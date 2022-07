Les iPhone 14 Pro resteront à la traîne dans les capacités de zoom

by

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple et le Samsung Galaxy S22 Ultra sont tous deux d’excellents smartphones avec une excellente caméra, mais ce qui distingue ce dernier, ce sont ses impressionnantes capacités de zoom. Si l’on en croit les récentes rumeurs et les images qui viennent de faire surface, les prochains iPhone 14 Pro et Pro Max resteront à la traîne dans les capacités de zoom par rapport au puissant fleuron de la série S de Samsung.

La gamme d’iPhone 14 sera probablement annoncée dans quelques mois, le 13 septembre pour être exact. Les rumeurs, les rendus et les unités factices qui ont fait l’objet de fuites suggèrent que les modèles Pro remplaceront le capteur photo principal de 12 mégapixels par un capteur plus grand de 48 mégapixels, mais qu’ils auront probablement les mêmes capteurs ultra-large et téléobjectif de 12 mégapixels que leurs prédécesseurs.

Il semble qu’Apple travaille sur un téléobjectif périscopique qui permettra de zoomer jusqu’à 6x, mais cet appareil sera probablement présenté l’année prochaine avec l’iPhone 15 Pro. L’iPhone 14 Pro et Pro Max, en revanche, continuerait à offrir un zoom optique 3x et peut-être un zoom numérique 15x.

Cette information a été confirmée par Digital Chat Station, qui a partagé des images montrant les configurations de caméra de l’iPhone 14 de 6,1 pouces et de l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, ainsi que de l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et de l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Les modèles standard seront dotés d’une double caméra et ne devraient pas être équipés du nouveau capteur de 48 mégapixels. Les modèles Pro ne semblent pas avoir d’unité rectangulaire, ce qui distingue un périscope d’un téléobjectif normal.

Il faudra attendre l’iPhone 15

À titre de référence, le S22 Ultra possède un périscope 10x capable d’un zoom numérique 100x. Les capacités de zoom donnent au S22 Ultra un avantage sur l’appareil photo de l’iPhone 14. Même le prochain Galaxy Z Fold 4 ne devrait pas disposer d’un zoom optique 10x, ce qui, selon Ice Universe, rend le S22 Ultra irremplaçable pour les utilisateurs de Samsung.

Bien sûr, la caméra d’un smartphone ne se résume pas à ses capacités de zoom et, en fin de compte, tout dépend des préférences personnelles.

Selon les rumeurs, la famille de l’iPhone 14 disposera également d’une meilleure caméra frontale. Les modèles Pro arboreront un nouveau design frontal avec des découpes en forme de pilule et de poinçon ainsi que la nouvelle puce A16 Bionic, tandis que les modèles standard seront probablement plus des mises à niveau incrémentales, bien qu’ils seront toujours apparemment plus chers que leurs homologues de 2021.