Samsung va également tenir un événement Unpacked en physique

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus COVID-19, Samsung organisera un événement Unpacked hybride en ligne/hors-ligne pour annoncer un nouveau téléphone majeur.

Les réservations pour les prochains Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4 et Watch 5 sont ouvertes dès maintenant outre-Atlantique, tandis que la cérémonie Unpacked du 10 août ne sera pas entièrement virtuelle, a annoncé Samsung.

Au lieu de cela, la société organisera également des démonstrations et des festivités dans plusieurs endroits clés comme Londres et New York :

La stratégie de cette année s’inscrit dans une nouvelle ère de Unpacked. Elle prend le meilleur des événements en ligne et hors ligne et les rend encore meilleurs. Nous introduisons de nouveaux espaces d’événements immersifs et expérimentaux qui permettront aux consommateurs du monde entier de mettre la main à la pâte et d’explorer nos produits dans un cadre amusant, créatif, engageant et immersif.

L’expérience investira des espaces au cœur du Piccadilly Circus de Londres et du Meatpacking District de New York — deux quartiers qui correspondent à l’énergie et à l’excitation des prochaines annonces de Samsung. Ces événements réuniront des fans de Galaxy, des journalistes, des partenaires et des employés de Samsung du monde entier et leur permettront d’explorer les derniers produits et innovations de Samsung comme jamais auparavant.

Rendez-vous à 16 heures

Inutile de dire qu’il y aura aussi l’habituel événement d’expérience en ligne avec une keynote suivie de voyages virtuels dans différentes salles de présentation pour explorer les nouveaux appareils. Soyez à l’écoute à 16 heures, heure de Paris, le 10 août pour assister à l’annonce de la nouvelle génération de smartphones pliables 2022 de Samsung.

Les précommandes des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 commenceront probablement immédiatement après l’événement Unpacked du 10 août et se poursuivront jusqu’au vendredi 26 août, date à laquelle Samsung lancera sa gamme de smartphones pliables 2022.