Le XPS 13 Plus de Dell est le premier ordinateur portable certifié pour Ubuntu 22.04 LTS

Le Dell XPS 13 Plus est un ordinateur portable fin et léger doté d’un écran de 13,4 pouces et d’un processeur Intel Core 12e génération de 28 watts. Il est également doté d’un design actualisé qui donne à l’ordinateur portable un look distinctif. Et comme la plupart des ordinateurs portables récents de la série Dell XPS 13, il est disponible avec un choix de logiciels Windows ou Ubuntu Linux préinstallés.

Lorsque le Dell XPS 13 Plus a été mis en vente en avril, la société a proposé un modèle Developer Edition livré avec Ubuntu 20.04 LTS. Mais à partir du mois d’août, le Dell XPS 13 Plus sera livré avec Ubuntu 22.04 LTS, bien que les clients qui possèdent déjà l’ordinateur portable seront en mesure d’installer une version entièrement prise en charge de la dernière version de la distribution populaire GNU/Linux dès aujourd’hui.

Autrement dit, techniquement, vous pouvez installer Ubuntu sur la plupart des PC sortis au cours de la dernière décennie environ. Mais, Dell affirme que le XPS 13 Plus est le premier PC OEM à être certifié par les développeurs Ubuntu de Canonical pour Ubuntu 22.04 LTS.

La certification signifie essentiellement que Canonical a confirmé que tout le matériel de l’ordinateur portable fonctionne correctement avec le système d’exploitation. Si des logiciels ou des pilotes spécifiques à un périphérique sont nécessaires pour assurer la compatibilité, ils sont intégrés dans les images d’usine fournies par les fournisseurs de PC comme Dell (mais également intégrés en amont dans Ubuntu de sorte que tout devrait fonctionner si vous téléchargez et installez Ubuntu à partir de son site Web plutôt que de celui de Dell.

Et comme Ubuntu 22.04 est une version LTS [long term support], les utilisateurs qui ne veulent pas mettre à jour leur système d’exploitation tous les 6-24 mois peuvent continuer à utiliser Ubuntu 22.04 pendant 10 ans, car c’est la durée pendant laquelle Canonical continuera à supporter le système d’exploitation.

Pour l’instant, Dell précise que les personnes qui utilisent déjà un ordinateur portable XPS 13 Developer Edition avec une version antérieure d’Ubuntu, la seule façon de mettre à jour vers Ubuntu 22.04 est d’effectuer une installation propre, qui effacera toutes les données utilisateur qui peuvent être sur votre appareil. Mais une mise à niveau officielle sera activée lorsque Ubuntu 22.04.1 sortira en août.

Disponible en août

Le Dell XPS 13 Plus est un ordinateur portable compact, et est disponible avec 8 Go à 32 Go de mémoire vive LPDDR5-5200, 512 Go à 2 To en SSD PCIe Gen 4 NVMe, et est proposé avec un choix de processeur Intel Core i5-1240P, Core i7-1260P ou Core i7-1280P. Les options d’affichage comprennent un écran LCD tactile d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels ou de 3 840 x 2 400 pixels ou un écran tactile OLED de 3 456 x 2 160 pixels.

Dell équipe l’ordinateur portable de deux ports Thunderbolt 4, un de chaque côté. Mais, ce sont les seuls ports. Étant donné que vous utiliserez très probablement l’un d’eux pour charger l’ordinateur portable de temps en temps [il est livré avec un adaptateur d’alimentation USB-C de 60 W pour recharger la batterie de 55 Wh sous le capot], j’imagine que c’est un ordinateur portable pour les personnes qui ont fait le tour des accessoires sans fil ou des dongles.

Le XPS 13 Plus dispose également d’un clavier et d’un pavé tactile inhabituels grâce à une rangée de touches Fn tactiles capacitives qui ne bougent pas lorsque vous les touchez, et qui peuvent devenir pratiquement invisibles lorsque vous ne les utilisez pas grâce à des lumières qui s’éteignent. Le pavé tactile, quant à lui, a un design « sans couture » qui lui permet de se fondre dans le repose-poignets.

Le Dell XPS 13 Plus est disponible dès maintenant au prix de 1 599 euros.