Samsung affirme que les ventes de smartphones pliables ont atteint près de 10 millions l’année dernière

Les smartphones de Samsung ont sans aucun doute porté l’innovation dans le marché des appareils pliables depuis que le premier Galaxy Fold a été mis en vente il y a trois ans. Selon le responsable de la division mobile de l’entreprise, TM Roh, cet élan va se poursuivre dans les années à venir grâce à des ventes impressionnantes.

Dans un article de blog officiel, le dirigeant de Samsung note que l’entreprise a expédié « près de 10 millions » de smartphones pliables en 2021, enregistrant une croissance de 300 % par rapport à 2020.

Une autre tendance intéressante est que près de 70 % des acheteurs de smartphones pliables de Samsung ont opté pour le modèle Flip à clapet, tandis que les autres ont craqué pour la gamme hybride Fold, plus onéreuse.

En évoquant les « new Samsung Galaxy Foldables » qui feront leur apparition lors du prochain événement Unpacked prévu pour le 10 août, Roh a également fait allusion aux nouvelles capacités des smartphones qui tireront le meilleur parti du facteur de forme pliable. Il serait intéressant de voir ce que Samsung apporte cette fois-ci, en particulier du point de vue des fonctionnalités logicielles, car les fuites suggèrent seulement une mise à jour itérative modeste pour les smartphones pliables de la nouvelle génération.

Les gens préfèrent le smartphone à clapet

La révélation de Samsung selon laquelle 70 % des acheteurs de smartphones pliables ont opté pour le modèle Flip est intrigante, mais pas vraiment surprenante. Les smartphones pliables à clapet sont radicalement moins chers sans faire de concessions notables en termes de puissance brute. De plus, la nostalgie du smartphone à clapet, complétée par un facteur de forme agréable à mettre dans la poche et des couleurs éclatantes, les rend plus attrayants.

Prenez, par exemple, le Galaxy Z Flip 3 et son édition Bespoke, qui a reçu des éloges pour sa nouveauté pliable, sa qualité de fabrication solide, ses performances fiables et son apparence remarquable. Si l’on en croit les fuites, le prochain Galaxy Z Flip 4 ne s’écartera pas beaucoup du design de son prédécesseur et se concentrera davantage sur les mises à niveau internes.

Bien sûr, il reste à voir si Samsung conserve le même prix que son prédécesseur. À 1 059 euros, le Galaxy Z Flip 3 était une bonne affaire en soi, et étant donné la stratégie agressive de Samsung en matière de pliage, son successeur suivra probablement les mêmes traces.

Les choses vont changer avec le smartphone pliable phare de Samsung cette année — le Galaxy Z Fold 4. Les fuites suggèrent un design raffiné qui emprunte son apparence au Galaxy S22 Ultra, et quelques mises à niveau de la caméra seraient également en préparation.

Un Galaxy Z Fold 4 qui peut attirer

Le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm fera du smartphone une bête de course, tandis que la photographie sera gérée par un capteur principal de 50 mégapixels qui a déjà donné de bons résultats sur la gamme Galaxy S22. Samsung aurait également amélioré les performances du zoom, grâce à un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom 3x.

Le Galaxy Z Fold 4 sera le smartphone pliable haut de gamme, et présentera toutes les innovations que Samsung a à offrir. Roh proclame audacieusement que « le moment grand public pour les appareils pliables est arrivé », et il sera intéressant de voir ce que Samsung fait pour les rendre réellement plus accessibles.

Y aura-t-il un jour où les smartphones pliables domineront le marché ? Il est difficile de voir comment tant que la marque de smartphone la plus influente, l’iPhone d’Apple, n’aura pas son propre smartphone pliable. Cependant, même Apple ne pourra pas ignorer la tendance si les smartphones pliables continuent d’être achetés par les consommateurs.