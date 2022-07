Le chat vocal Discord arrive sur Xbox

Microsoft vient de rendre le multijoueur sur Xbox plus agréable en ajoutant la prise en charge du chat vocal Discord à la console Xbox. Vous pouvez dire adieu à toutes les solutions de fortune que vous avez pu trouver pour jouer à vos titres Xbox préférés et discuter sur Discord en même temps, car vous pourrez bientôt le faire en mode natif. Cette mise à jour très attendue sera d’abord proposée à un groupe restreint de joueurs, puis, après un test bêta, à l’ensemble de la clientèle Xbox.

Discord pour Xbox sera disponible sur les Xbox Series X, Series S et Xbox One. Une fois connecté, vous pourrez chatter avec vos amis, quelle que soit la plateforme utilisée (mobile, PC ou Xbox). Vous pourrez accéder à un canal vocal ou participer à un appel vocal avec vos amis. Il s’agit d’une avancée considérable, en particulier pour les titres qui prennent en charge le cross-play entre la Xbox et une autre plateforme. Auparavant, il était difficile de faire équipe sur le chat vocal dans ces jeux, mais avec la nouvelle mise à jour, tous les utilisateurs Xbox pourront simplement se connecter à Discord et discuter.

La version Xbox de Discord ne disposera pas de l’ensemble des fonctionnalités offertes sur le mobile et sur le bureau, mais elle disposera d’à peu près tout ce dont vous avez besoin pour prendre en charge les conversations vocales en jeu. Microsoft annonce que les utilisateurs pourront voir qui est actuellement en communication et qui parle à ce moment-là, et qu’ils pourront régler les niveaux sonores. Il sera possible de basculer entre le Discord Voice et le Xbox Game Chat à tout moment.

Comment activer le chat vocal Discord sur Xbox ?

Si vous voulez commencer à tester la nouvelle fonctionnalité dès maintenant, vous devrez d’abord vous assurer que vous avez rejoint le programme Xbox Insiders en le téléchargeant sur votre console. Bien que l’on ne sache pas exactement quand la fonctionnalité Discord sera mise à votre disposition, l’attente ne devrait pas être longue, puisque la dernière mise à jour de Xbox sur la situation suggère que Discord « sera bientôt disponible pour tout le monde ». Une fois que vous aurez accès à la nouvelle application, suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter. Discord a également préparé une FAQ qui vous aidera si vous rencontrez des problèmes.

Appuyez sur le bouton Xbox de votre console pour ouvrir le guide Ouvrez Parties et Chats, puis cliquez sur Essayer Discord Voice sur Xbox Vous serez invité à scanner un QR code. Cette opération est nécessaire pour lier votre compte Xbox et votre compte Discord, même si vous les avez déjà liés. Les applications Xbox et Discord vous guideront tout au long du processus de liaison des comptes Une fois vos comptes liés, vous pouvez rejoindre n’importe quel canal vocal sur Discord Votre application Discord aura maintenant un nouveau bouton qui dit « Rejoindre sur Xbox ». L’application Xbox sera alors utilisée pour connecter votre chat vocal Discord directement à la console

Il s’agit certainement d’une fonctionnalité très attendue, d’autant plus que Discord est l’un des favoris des joueurs et que le nombre d’utilisateurs ne cesse d’augmenter.