Instagram vous aide désormais à trouver plus facilement les lieux populaires

Instagram propose désormais une nouvelle expérience de carte pour les utilisateurs d’Android et d’iPhone, qui devrait vous permettre de redécouvrir les commerces locaux et de trouver plus facilement les lieux populaires autour de vous. Comme l’a annoncé le réseau social, vous pouvez désormais appuyer sur les balises de localisation à l’intérieur d’une publication dans votre flux ou dans la Story d’un ami pour trouver des lieux autour de vous.

Cependant, la partie la plus intéressante est que vous pouvez maintenant trouver manuellement des lieux par l’onglet Explore également. Vous pouvez rechercher un lieu dans la barre de recherche et taper sur le résultat de la recherche, ce qui ouvrira l’établissement en question, ou vous pouvez simplement taper le nom de votre ville ou de votre quartier, et l’application vous montrera les lieux populaires autour de vous.

Instagram a également ajouté des options de filtre qui vous permettent de trouver des lieux par catégorie. Pour l’instant, il existe 6 catégories de filtres : Restaurants, Cafés, Sites touristiques, Hôtels, Parcs et Jardins, et Bars. Il vous suffit de taper sur le type d’endroit que vous souhaitez visiter, et Instagram répertoriera tous les lieux autour de vous qui entrent dans cette catégorie.

New map, who this? 🌐🗺️ Now you can now find popular locations around you or filter by categories like cafes or beauty salons. pic.twitter.com/asQR4MfljC — Instagram (@instagram) July 19, 2022

Bien que la nouvelle fonction de carte d’Instagram vous permette sans aucun doute de trouver facilement plus d’endroits, il est important de souligner qu’Instagram n’est pas la seule plateforme à disposer d’une telle fonctionnalité.

Depuis un certain temps déjà, Snapchat propose à peu près la même fonctionnalité. Vous pouvez vous rendre sur la carte de Snapchat et, en gros, trouver divers établissements autour de vous. En outre, tout comme Instagram, Snapchat propose 6 options de filtre qui vous aideront à trouver plus facilement l’endroit que vous recherchez.