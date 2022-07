Votre Tesla pourrait intégrer une grande console de jeu

Malheureusement, il faudra un certain temps pour que ces impressionnants systèmes de divertissement pour VE soient accessibles au plus grand nombre.

Bien que la réduction de ce temps d’attente soit la meilleure solution, il est assez difficile d’augmenter la vitesse de charge de la batterie sans risquer de l’endommager de façon permanente, ce qui pourrait aggraver la situation puisque votre voiture aurait besoin d’être rechargée beaucoup plus souvent. Certains constructeurs de voitures électriques ont donc choisi de rendre cette attente plus agréable.

L’un des inconvénients des voitures électriques est qu’elles peuvent prendre un certain temps pour se recharger, surtout si on les compare aux quelques minutes qu’il faut pour faire le plein complet d’un véhicule à essence ou diesel. Cela signifie que les conducteurs peuvent passer une bonne heure à attendre que leur voiture récupère l’énergie dont elle a besoin pour terminer le trajet.

Heureusement, ces mises à jour de divertissement ne visent pas à distraire les conducteurs pendant qu’ils sont en déplacement, les jeux ayant plutôt pour but de rendre le temps passé en stationnement plus agréable.

Bien que l’idée semble intéressante, il faudra attendre la démo pour savoir si les plans de Musk concernant Steam sont réalisables. La Steam Deck nous a certainement montré qu’une console portable de faible puissance peut réaliser des exploits impressionnants en matière de jeux sur PC, mais il y a une nette différence entre une voiture et un appareil conçu dès le départ pour être une console de jeux mince et véloce.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.