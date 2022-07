Slack augmente ses prix et apporte de gros changements à son plan gratuit

Slack augmente ses prix en septembre, parallèlement à de gros changements dans son plan gratuit. Il s’agit de la première augmentation de prix depuis le lancement de Slack en 2014, mais elle ne concernera que les utilisateurs du plan « Pro » de Slack.

Le 1er septembre, les abonnements mensuels Pro passeront de 7,50 euros à 8,25 euros par utilisateur et par mois, et les abonnements annuels Pro passeront de 6,25 à 6,75 euros par utilisateur et par mois.

Les augmentations de prix n’auront d’impact que sur les clients Pro dans le monde entier, et non sur les entreprises bénéficiant des plans Business Plus ou des plans d’entreprise personnalisés de Slack. Cependant, il existe un moyen d’éviter les augmentations de prix pour une année supplémentaire. Les abonnés Pro annuels actuels peuvent bloquer le tarif annuel existant pour une année supplémentaire en renouvelant leur abonnement avant le 1er septembre. Les abonnés Pro mensuels peuvent également passer au tarif annuel avant le 1er septembre et conserver le tarif existant de 6,25 euros par utilisateur et par mois pendant un an.

Slack apporte également des changements importants à son plan gratuit. Actuellement, les serveurs gratuits de Slack affichent les 10 000 derniers messages et jusqu’à 5 Go de contenu téléchargé.

De gros changements pour le plan gratuit

À partir du 1er septembre, Slack changera cette formule pour afficher les 90 derniers jours de messages et de téléchargements, sans limites quant au nombre de messages envoyés ou à la quantité de contenu téléchargé. « La majorité de nos équipes gratuites actives auront accès à une plus grande partie de leur historique de messages avec la nouvelle limite de 90 jours par rapport à la précédente limite », explique Slack dans un article de blog. « Peu importe à quel point votre équipe gratuite utilise Slack, vous aurez toujours accès à 90 jours d’historique ».

Les utilisateurs gratuits de Slack auront également accès à la fonctionnalité Clips qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages audio, vidéo et de partage d’écran dans les canaux et les DM. Les équipes gratuites pourront également désormais définir une période de rétention pour leurs messages et fichiers à partir du 1er septembre.