Des rendus officiels du Galaxy Z Fold 4 ont potentiellement été divulgués

Dans l’ensemble, il semble que le Galaxy Z Fold 4 sera plus une génération de « raffinement » que de « révolution ». Néanmoins, c’est en forgeant qu’on devient forgeron et nous avons sûrement parcouru un long chemin depuis le premier Fold.

Tout d’abord, il s’agit d’ajustements de la charnière, qui devraient rendre ce dernier moins encombrant . Deuxièmement, une réduction globale du poids et de l’épaisseur devrait également être dans les tuyaux. Enfin, l’écran du Z Fold 4 devrait, selon les rumeurs, présenter des bords d’écran plus petits et un pli moins perceptible (par rapport aux précédentes générations).

On peut supposer que toutes les questions relatives au design du Galaxy Z Fold 4 seront bientôt levées. Pour l’instant, nous nous attendons à un certain nombre de modifications subtiles, mais en même temps significatives, de la conception de l’appareil.