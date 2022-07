Le Galaxy S23 Ultra pourrait se vanter d’un capteur de 200 mégapixels

La saga du Galaxy S23 Ultra et de son insaisissable capteur photo de 200 mégapixels vient d’être renouvelée pour une nouvelle saison. En effet, une fuite a révélé que le prochain smartphone phare de la série S de Samsung sera équipé de cet énorme capteur de 200 mégapixels.

Il ne ressemblera simplement à rien de ce que Samsung a annoncé jusqu’à présent, ajoute Ice Universe. Le dernier capteur de 200 mégapixels dévoilé par Samsung était le HP3, mais ce que Motorola utilisera pour la première fois dans le Edge 30 Ultra serait le HP1 annoncé l’automne dernier, tandis que le Galaxy S23 pourrait apparemment utiliser une version adaptée du capteur HP3 qui devrait être produite en série au cours de l’hiver.

The Moto flagship phone has a 200MP sensor (HP1) and you’re looking at a 4 in 1 photo, 50MP. The Galaxy S23 Ultra will also use 200MP, but the relevant sensor has not been announced. pic.twitter.com/Fc8JzCppKp

—Ice universe (@UniverseIce) July 14, 2022