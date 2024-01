L’usage quotidien d’applications par les leaders de la tech : Altman utilise Slack, Gates Outlook

Sam Altman dirige l’équipe d’OpenAI en tant que directeur général de l’entreprise. Pionnier de l’intelligence artificielle, il est surtout connu pour sa vision et son travail sur ChatGPT, l’un des outils d’intelligence artificielle les plus utilisés dans le monde aujourd’hui.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, s’est récemment entretenu avec Bill Gates (cofondateur de Microsoft) et a discuté longuement de divers sujets. L’impact sociétal des nouvelles technologies, l’état actuel de l’IA et l’avenir d’OpenAI en font partie. Au cours de la discussion, Bill Gates a demandé à Altman : « Quelle est l’application du téléphone que vous utilisez le plus ? ».

À cette question, le créateur de ChatGPT a donné une réponse plutôt inattendue. Il a révélé que ChatGPT n’est pas l’application qu’il utilise le plus sur son téléphone. Le PDG d’OpenAI a déclaré : « J’aimerais pouvoir dire ChatGPT », mais devinez quelle est l’application qu’il utilise le plus ? C’est Slack.

Pour ceux qui l’ignorent, Slack est une application de communication utilisée par de nombreuses entreprises, pour envoyer des messages, partager des fichiers et gérer les tâches quotidiennes sur différents canaux. Il semblerait que de nombreuses entreprises du classement Fortune 100 utilisent également Slack comme interface de communication principale. Slack aide à organiser l’entreprise en différents canaux et équipes. Une communication efficace et fiable avec des fonctionnalités adaptées aux besoins professionnels, c’est exactement ce qu’offre Slack.

Le fait que Sam Altman révèle que Slack est son application la plus utilisée montre à quel point le PDG est occupé à gérer et à coordonner les efforts d’OpenAI. En deuxième position des applications les plus utilisées par Altman, on trouve iMessage d’Apple, qui est très répandu aux États-Unis. Au cours de cette interview, Sam Altman a également déclaré : « Chaque révolution technologique s’est accélérée. [L’intelligence artificielle sera de loin la plus rapide ».

En ce qui concerne l’application la plus utilisée par Gates, il a révélé que c’est Outlook qu’il utilise le plus. Il semblerait qu’il utilise son navigateur Web en deuxième position, après Outlook, car c’est l’application qu’il utilise le plus pour lire les articles d’actualité.