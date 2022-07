Netflix avance dans ses plans de partage de mots de passe payants

Le service testant différentes méthodes de mot de passe payant et de partage de compte, il ne faudra pas longtemps avant que les abonnés de Netflix soient affectés dans le monde entier. La plateforme teste également des forfaits publicitaires moins chers dans le but d’augmenter ses revenus.

Les membres des pays où la nouvelle fonction « Ajouter un foyer » est mise en service seront informés par e-mail et sur Netflix. « Aujourd’hui, le partage généralisé des comptes entre les foyers compromet notre capacité à long terme à investir dans notre service et à l’améliorer », écrit Netflix dans un communiqué de presse.

Pour regarder Netflix dans des foyers supplémentaires, les utilisateurs devront payer un supplément de 2,99 dollars/mois s’ils utilisent leur compte pendant plus de deux semaines en dehors de leur résidence principale . Les membres de la formule de base de Netflix pourront ajouter un foyer supplémentaire, la formule standard jusqu’à deux foyers supplémentaires et la formule Premium jusqu’à trois foyers supplémentaires.