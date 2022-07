Samsung confirme l’événement Galaxy Unpacked du 10 août

Samsung a confirmé les fuites et révélé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked. La société a publié un teaser codé sur Twitter montrant une mystérieuse grille de caractères, comprenant des lettres, des chiffres et des symboles. L’image suivante de la publication comprend des cercles colorés.

La correspondance entre les caractères et les cercles révèle la date de l’événement Galaxy Unpacked dans la dernière image, c’est-à-dire 081022 ou 10 août 2022.

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked —Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022

Si vous étiez dans les parages à lire les informations technologiques cette semaine, vous avez dû voir la fuite de l’informateur Evan Blass de ce qui semblait être une affiche officielle pour l’événement. On y voyait l’image d’un smartphone pliable et la date du 10 août inscrite dessus.

Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 à cette date. De plus, nous verrons aussi probablement les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro dévoilées ce jour-là.

L’invitation donne un aperçu du prochain smartphone pliable, qui est vraisemblablement le Galaxy Z Flip 4 avec le design à clapet. Cela correspond au rendu officiel récemment divulgué du Galaxy Z Flip 4 vu dans une teinte violette. On peut donc s’attendre à ce que le Galaxy Z Flip 4 ressemble en grande partie au Galaxy Z Flip 3, mais il y aura des changements subtils comme de nouvelles options de couleur, une charnière plus étroite, un design effilé, et plus encore.

Quant au Galaxy Z Fold 4, il a également fait l’objet de fuites dans le passé et devrait partager le design du Galaxy Z Fold 3 tout en apportant quelques changements ici et là. Les deux appareils sont censés être équipés du dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1, de meilleures caméras, d’un meilleur écran, de batteries plus grandes et plus durables, et bien plus encore. Les appareils sont également prévus pour avoir des prix agressifs.

Samsung présentera l’événement Unpacked en ligne à 15 heures, heure de Paris. L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Samsung et vous pourrez suivre les détails en direct sur le BlogNT !