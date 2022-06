L’expérience de Netflix contre le partage de mots de passe au Pérou échoue selon des rapports

Netflix sévit contre les utilisateurs qui utilisent un seul abonnement pour plusieurs comptes et lieux ne faisant pas partie d’un même foyer ou d’une même famille. Le récent test de cette fonctionnalité au Pérou aurait rencontré de nombreux problèmes et ne se serait pas déroulé comme prévu par l’entreprise.

En effet, les tests de partage de mot de passe de Netflix au Pérou ne se sont pas déroulés aussi bien que l’entreprise l’espérait. De nombreux utilisateurs de la plateforme n’ont pas compris ce que Netflix essayait de faire avec leurs abonnements. Selon un rapport de Rest of World, le test ne se déroule pas de la manière dont l’entreprise souhaite se présenter comme une plateforme de streaming qui incite davantage de personnes à s’inscrire.

Pour rappel, au début du mois de mars dernier, plusieurs pays d’Amérique latine comme le Pérou, le Chili et le Costa Rica ont fait l’expérience de payer un supplément pour autoriser le streaming à d’autres personnes en dehors de leur foyer qui utilisent le même compte. L’objectif est d’amener les utilisateurs à s’abonner et, en retour, d’aider l’entreprise à augmenter ses revenus et à avoir plus d’utilisateurs de Netflix.

Si le partage de mot de passe est une politique qui devrait se poursuivre chez Netflix, l’entreprise souhaite que davantage de personnes participent à l’expérience de streaming et la paient.

En s’entretenant avec plus d’une douzaine d’abonnés Netflix au Pérou, Rest of World a constaté que la plupart des utilisateurs n’ont pas été officiellement informés du changement de politique par un e-mail ou une notification envoyée par Netflix — même pas deux mois après l’annonce initiale de Netflix. Le média a également appris que le niveau d’application de Netflix variait d’un utilisateur à l’autre, certains utilisateurs de comptes partagés déclarant avoir ignoré les messages de validation sans que le propriétaire du compte soit pénalisé. Un autre utilisateur a déclaré à Rest of World qu’il n’avait jamais été informé d’un changement de politique et qu’il continuait à partager son compte sans problème.

Un prix qui reste acceptable

Le coût d’un compte supplémentaire est inférieur à celui de la création d’un nouveau compte distinct (ce qui est censé donner l’impression qu’il s’agit d’une bonne affaire et non d’un moyen pour Netflix de gagner un peu plus d’abonnés). Netflix facture un supplément de 2 380 CLP (2,70 euros) au Chili, 2,99 USD (2,79 euros) au Costa Rica et 7,9 PEN (2,01 euros) au Pérou pour ajouter jusqu’à deux utilisateurs situés en dehors du foyer du titulaire du compte.

C’est une façon pour Netflix de limiter ses services à ceux qui ne paient pas ou qui bénéficient de l’expérience complète sans payer. Cependant, d’autres préfèrent procéder de cette manière, car ils n’utilisent pas Netflix de manière intensive par rapport à d’autres et veulent seulement économiser sur leurs abonnements.

Netflix change beaucoup de choses en ce qui concerne ses abonnements. L’entreprise s’efforce de rationaliser son expérience pour que tous ses utilisateurs puissent profiter de la plateforme. L’une des priorités de l’entreprise est désormais une version financée par la publicité qui permettra à tous de bénéficier d’une expérience moins coûteuse tout en continuant à profiter de la plateforme.