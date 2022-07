Les premières rumeurs sur les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 émergent

Les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 ne devraient pas être dévoilés avant le mois prochain — lors du prochain grand événement de lancement de matériel Samsung — mais nous avons maintenant quelques rumeurs relatives aux successeurs de 2023 de ces smartphones pliables.

Selon The Elec relayé par Android Central, les deux smartphones Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront équipés du processeur mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce processeur n’a pas encore été annoncé, mais il devrait devenir officiel avant la fin de l’année 2022. De plus, selon les sources auxquelles The Elec a parlé, le Galaxy Z Fold 5 devrait être équipé d’une caméra arrière à trois lentilles, dont un capteur principal de 50 mégapixels. L’actuel Galaxy Z Fold 3 est équipé d’une caméra arrière de 12 + 12 + 12 mégapixels.

Ce nouveau rapport suggère également que les smartphones pliables que Samsung lancera en 2023 pourraient ne pas être aussi faciles à obtenir que leurs équivalents de 2022 : l’objectif d’expéditions a été « fixé de manière conservatrice » à 10 millions d’unités au total, contre 15 millions d’unités pour le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

La plupart de ces unités seront le Z Flip, Samsung s’attendant à ce que le smartphone pliable à clapet représente 8 millions de ces 10 millions de ventes. Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 se seraient écoulés à un peu plus de 7 millions d’unités en termes de ventes.

The Elec cite la hausse des prix des matières premières, l’incertitude économique et les effets persistants de la pandémie mondiale de coronavirus pour expliquer pourquoi le nombre d’expéditions visées sera inférieur en 2023 — mais il est encore temps pour Samsung de relever à nouveau ses objectifs.

Très peu de modèles Galaxy Z Fold

Les smartphones pliables sont des merveilles d’ingénierie, et il n’est pas surprenant que les prix des premières itérations de ces appareils aient été très élevés — du fait que leurs écrans se plient en leur milieu sans se casser.

Au moment de leur lancement, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 se vendaient respectivement 1 799 euros et 1 059 euros. Les nouveaux modèles attendus le mois prochain pourraient faire baisser légèrement ces prix, les processus de production de Samsung devenant plus efficace, mais si c’est le cas, il est peu probable que ce soit de beaucoup.

C’est beaucoup d’argent pour un smartphone, même si vous obtenez beaucoup en retour. Une grande partie de la population ne sera tout simplement pas en mesure de justifier le coût d’un smartphone pliable, étant donné la situation actuelle des prix.

Les coûts devraient baisser avec le temps — c’est ce qui se passe généralement avec la technologie — mais les problèmes liés à la pandémie et aux approvisionnements mondiaux pourraient bien avoir une incidence sur ce point. Tant que ces smartphones pliables ne seront pas plus abordables, ils resteront probablement un choix de niche.