Voici un échantillon d’image du capteur 200 mégapixels du Motorola Edge 30 Ultra

Le premier smartphone doté d’un capteur photo de 200 mégapixels devrait être le Motorola Edge 30 Ultra (alias Moto X30 Pro) qui pourrait être présenté plus tard ce mois-ci. Le flagship devrait être équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+. Le smartphone serait disponible avec pas moins de 12 Go de mémoire vive et peut-être 512 Go de stockage.

Outre le capteur de la caméra de 200 mégapixels, la matrice à l’arrière comprendrait un capteur de 50 mégapixels et un capteur de 12 mégapixels, bien qu’il soit possible que le smartphone ne comprenne pas d’option ultra-large. La batterie aurait une capacité de 4 500 mAh et pourrait se charger rapidement à 125 W lors d’une charge avec un fil, et à 50W lors d’une charge sans fil. Sous le capot se trouvera le chipset haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

Le capteur photo de 200 mégapixels est sans doute la caractéristique la plus intéressante de l’appareil. Le Edge 30 Ultra sera le seul appareil à arborer le capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels dans un premier temps. Le directeur général de Lenovo, Chen Jin, a publié sur son compte Weibo une photo du Motorola Edge 30 Ultra.

Publiée par 91Mobiles, la photo montre une composition florale colorée prise à 50 mégapixels (en utilisant le pixel binning 4:1 avec le capteur 200 mégapixels).

Avec le binning de pixels, les pixels partagent des informations avec les pixels adjacents. Par exemple, avec un binning de 4:1, quatre pixels partagent les données qu’ils ont recueillies pour produire un super pixel. Cela réduit l’image de 200 mégapixels à 50 mégapixels et crée une photo plus lumineuse avec moins de bruit.

Une grosse attente

Chen Lin a souligné que le binning de pixels 4:1 utilisé sur l’appareil est supérieur au binning 9:1 utilisé avec l’appareil photo de 108 mégapixels du Moto G200 sorti plus tôt cette année.

Performances, look, excellente caméra : il semble que le Motorola Edge 30 Ultra pourrait répondre aux attentes élevées que suscite ce fleuron d’Android.