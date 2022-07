Huawei présentera HarmonyOS 3 et de nouveaux appareils le 27 juillet

Le 27 juillet, Huawei dévoilera HarmonyOS 3, son prochain système d’exploitation majeur. Il s’agira du prochain OS majeur de l’entreprise, alimentant une variété de produits tels que les smartphones, les tablettes et les appareils IoT. En outre, Huawei publiera de nouveaux produits le même jour, assurant ainsi l’approche « All Scenario » de la société. On ignore quand tous les produits seront révélés.

Simultanément, Huawei a confirmé le lancement du Sumer 2022 Smart Office pour les utilisateurs mondiaux après avoir annoncé la sortie de HarmonyOS 3 pour la Chine sur Weibo. On peut espérer que le même événement qui a lieu en Chine sera traduit en anglais et diffusé en direct sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

Elevate the way you work and play.

Join us on the 27th July at 13:30 CET for the HUAWEI Summer 2022 Smart Office Launch!#SuperDeviceSuperCreativity #HUAWEISmartOffice pic.twitter.com/ywAQ2qYWq9 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) July 18, 2022

HarmonyOS 3 est le successeur d’HarmonyOS 2, qui est sorti il y a un an, en juin 2021. HarmonyOS 3 s’appuiera également sur le slogan de Huawei « One As All, All As One ». On peut donc anticiper des approches de communication inter-appareils beaucoup plus innovantes et des fonctionnalités innovantes dans le nouveau système d’exploitation.

Puisque HarmonyOS 2 est basé sur EMUI 12 pour les utilisateurs mondiaux, il n’est pas clair si Huawei va sortir le HarmonyOS 3 pour les utilisateurs mondiaux dans la situation actuelle. Donc, nous devons attendre le 27 juillet pour voir ce qui se passe.

L’événement Huawei HarmonyOS 3 et le lancement de nouveaux produits est prévu à 13 h 30, heure de Paris.