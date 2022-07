Twitter teste des alertes pour vous rappeler d’ajouter du texte ALT aux images

Twitter va commencer à tester aujourd’hui une fonctionnalité d’accessibilité attendue depuis longtemps : des rappels pour ajouter un texte alternatif — ou texte alt — aux publications d’images.

Le texte alternatif est une description écrite du contenu d’une image et de son importance. Les personnes qui utilisent des lecteurs d’écran, comme les aveugles et les malvoyants, dépendent du texte alternatif pour comprendre les tweets qui contiennent une image — pensez aux mèmes, aux captures d’écran des gros titres, aux prospectus d’événements, etc. À l’heure actuelle, tout le monde peut rédiger et ajouter un texte alternatif pour les photos et les GIF qu’il télécharge sur Twitter, mais ce n’est pas obligatoire et il suffit de quelques clics pour l’ajouter.

Shaokyi Amdo, porte-parole de Twitter, indique que la fonctionnalité sera lancée aujourd’hui, en commençant par un petit groupe d’utilisateurs sur iOS, Android et le Web, avec un déploiement plus large prévu dans les semaines à venir. Les utilisateurs pourront l’activer ou la désactiver dans les paramètres. Selon Amdo, le rappel apparaîtra sous la forme d’une fenêtre contextuelle avant la publication d’une photo sans texte ALT, à l’instar de la fenêtre contextuelle qui encourage les utilisateurs à lire un article avant de le retweeter.

Les utilisateurs aveugles et les militants de l’accessibilité demandent depuis un certain temps des rappels de texte alternatif, parmi d’autres fonctionnalités qui rendraient la plateforme plus utilisable pour les personnes handicapées.

En avril, Twitter a introduit un badge de texte alternatif, une petite marque « ALT » dans le coin des images et des GIF qui contiennent du texte alternatif. Ce badge permet à tous, et pas seulement aux personnes utilisant des lecteurs d’écran, de trouver et d’afficher plus facilement la description ajoutée. Avant l’apparition du badge, il pouvait être difficile de trouver le texte alt sans lecteur d’écran. Désormais, lorsque les utilisateurs cliquent sur le badge de texte alt, la description ajoutée apparaît dans une fenêtre contextuelle.